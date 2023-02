Maria De Filippi vuota il sacco sulla relazione con lei | Dopo anni lo ammettono

Dopo anni salta fuori tutta la verità su Sabrina Ferilli e Maria De Filippi: ecco che tipo di rapporto le lega.

Da sempre si sospetta che tra le due ci sia più di un’amicizia: la Ferilli e la De Filippi sono due professioniste della televisione che quando lavorando insieme fanno scintille. Hanno due carriere completamente diverse, eppure complementari. Entrambe ammettono di essere migliori amiche e quando lavorano insieme si percepisce il profondo affetto che le lega, fatto di ironia, contatto fisico e grande stima.

Quando è possibile, Maria non perde mai occasione di invitarla ai suoi programmi, ad esempio ad Amici, dove Sabrina Ferilli spesso ricopre il ruolo di giudice. La sua esperienza nel mondo televisivo e cinematografico l’hanno portata ad acquisire un punto di vista privilegiato sulle cose e le permettono di diffondere preziosi consigli ai giovani ragazzi che si affacciano al mondo dello spettacolo.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, Maria De Filippi ha finalmente vuotato il sacco, raccontando per filo e per segno di che natura è il rapporto che le lega. La conduttrice Mediaset ha risposto a molte domande dei giornalisti, spaziando dalla sua carriera alla sua vita privata, fino a parlare delle sue amicizie.

Maria De Filippi vuota il sacco su Sabrina Ferilli

Durante l’intervista è stato dedicato molto spazio all’amicizia che da sempre la lega all’attrice romana. “Lei è vera, più vera non si può – ha affermato la De Filippi – mi diverte tanto”. Il loro rapporto è così speciale che la storica presentatrice ha confessato che quest’anno trascorreranno le vacanze estive insieme, dopo che la Ferilli avrà terminato di girare il film di Pieraccioni.

Come in ogni vero rapporto tra le due non sono mancati alti e bassi, momenti di puro amore e incomprensioni. È capitato nel corso degli anni che le due si lanciassero frecciatine velenose o compiessero dei veri e propri difetti.

La confessione sul loro rapporto

“È un demonio – racconta la Ferilli parlando della De Filippi – un diavolo di amica, ma lei veramente studia come mettermi in difficoltà”. Nonostante questo, entrambe sanno bene che la loro amicizia è molto sincera e che nessuna delle due oltrepasserebbe il limite del rispetto. Il loro rapporto è speciale a tal punto che, una notte, la conduttrice ha chiamato la Ferilli solamente per dirle che trovava il film girato dalla Ferilli un capolavoro.

Insomma, possiamo dire che a legarle è una vera e propria amicizia, che si è intensificata nel tempo. Nulla le può scalfire e nonostante le incomprensioni, trovano sempre un punto d’incontro. Non ci resta che aspettare di vederla ancora insieme alla conduzione di Tu si que vales, dove sicuramente delizieranno il loro pubblico con la loro simpatia e sincerità.