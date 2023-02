Ilary Blasi, quanto costa davvero la sua parrucchiera? Cifre da non credere

Per aver questo look la Blasi non bada a spese ma il suo grande conto in banca certamente non glielo impedisce.

Ilary Blasi è una delle conduttrice più amate e seguite dell’intrattenimento televisivo. La donna nell’ultimo anno è stata letteralmente sulla bocca di tutti per la sua separazione da Francesco Totti, suo marito per vent’anni con il quale ha avuto tre figli.

I due si sono resi protagonisti di una clamorosa battaglia legale che continua a dominare le pagine scandalistiche nostrane. Ma la Blasi è nota non solo per la sua storica storia con il pupone e per la conduzione di programmi di successo come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi ma anche il suo aspetto impeccabile e bellissimo.

Per raggiungere il suo look super glamour Ilary Blasi è ricorsa sicuramente all’aiuto del chirurgo ma non solo. Infatti, la Blasi si dedica per molto tempo alla cura di sé andando dall’estetista e dalla parrucchiera periodicamente. D’altronde, questo è un modo di vivere proprio di tante star dello showbiz che devono sempre apparire al top per poter rimanere sulla cresta dell’onda.

Ma sapete quanto spende Ilary Blasi per essere così perfetta? La sua celebre chioma bionda, ispirazioni per tante ragazze, non arriva così naturalmente. Dietro c’è un lavoro certosino da parte della sua amica e fidata parrucchiera Alessia Solidani che puntualmente la rende ancora più bella di quello che è.

Le cifre spese dalla Blasi per la sua chioma

Il portale cambiotaglio.it ha fatto una sorta di listino prezzi della parrucchiera Alessia Solidani patron della famosa catena di saloni Solidani Saloni Eur. Per una piega si spenderebbero circa 30 euro mentre per un taglio 45. Il colore parte da 60 euro anche se la cifra aumenta quando si vuole un trattamento particolare come lo shatush parziale.

A quanto può arrivare il prezzo

Infatti, il costo può arrivare a 120 euro a seduta ma se si desidera spendere di meno con un semplice riflessante si paga circa 25 euro. Il trattamento alternativo alle tinte tipo l’Henné costa dai 30 euro in sù mentre se la cliente desidera non un taglio netto ma una semplice spuntatina può anche spendere 35 euro.

Insomma, si tratta di prezzi abbastanza abbordabili ma affrontati con una certa frequenza risultano sicuramente onerosi. È quello che capita, infatti, ad Ilary Blasi che rinnova costantemente il suo look per essere sempre alla moda e anche per esigenze lavorative.

Di certo la donna e la Solidani sono diventate amiche e con molta probabilità per la conduttrice ci sarà un prezzo di favore. Tuttavia, non è impensabile credere che la Blasi per curare la sua chioma non badi assolutamente a spese.