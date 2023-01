Ilary Blasi e il suo “nuovo uomo”: ha scelto lui | La invidia l’Italia intera – FOTO

La nuova edizione de L’isola dei famosi sta per cominciare e il pubblico è curioso di vedere come andrà; curiosità che nasce anche dal ritorno di Ilary Blasi, assente dalla tv da quasi un anno: i telespettatori si chiedono se dirà qualcosa riguardo la sua separazione, la storia che ha infiammato l’Italia per tutta l’estate.

Ilary Blasi si sta preparando a tornare in televisione al timone de L’isola dei famosi. Ci sono ancora molti dubbi su chi parteciperà al reality: Mediaset ha deciso di mantenere il massimo riserbo sui VIP che saranno i naufraghi dell’isola. Alcuni nomi si conoscono già, mentre altri sono ancora da annunciare: le aspettative sono altissime.

Tra i nomi confermati ci sono Alex Belli, Delia Duran, Loredana Lecciso insieme alla figlia Jasmine Carrisi, Pamela Prati e Marco Bellavia reduci dal Grande Fratello VIP, e per finire Dayane Mello e Alessia Macari. Tra chi potenziali partecipanti ci sono invece Veronica Cozzani, madre dei fratelli Rodriguez, e Luca Di Carlo, avvocato di Cicciolina.

Ilary Blasi sceglie lui: il suo “nuovo uomo”

Quasi tutto pronto per la prossima edizione de L’isola dei famosi, uno dei programmi più seguiti dai telespettatori. Nel reality i VIP dovranno sopravvivere su un isola deserta, dando prova del loro coraggio e della loro capacità di adattamento. L’attesa è altissima, soprattutto per la conduttrice della trasmissione: Ilary Blasi.

La showgirl è reduce da mesi di gossip e frecciatine sul suo conto. Dopo aver annunciato di volersi prendere un periodo sabbatico ora, dopo 6 mesi dall’annuncio della sua separazione e di tutto ciò che ne è conseguito, è pronta a tornare e conquistare di nuovo il piccolo schermo.

Ma la conduttrice ha già le idee chiare sulla sua carriera, e in particolare su chi vuole accanto a sé nella nuova edizione del reality. Infatti sembra che la Blasi non voglia più Alvin, suo amico e opinionista, come inviato sull’isola dei VIP.

La showgirl ha scelto un nome famosissimo che, se dovesse accettare, scatenerebbe l’invidia degli altri programmi: stiamo parlando di Can Yaman, il sex symbol turco che ha conquistato tutta l’Italia col suo fascino.

L’attore sta vivendo un periodo di grande successo: dopo aver raggiunto la fama con la serie tv turca Daydreamer – Le ali del sogno, ora è impegnato in progetti come El Turco su Disney+ e Viola come il mare, della quale inizieranno presto le nuove riprese.

Ilary Blasi ha espresso la sua preferenza e se l’attore partecipasse davvero come inviato sarebbe davvero un bel colpo per il programma: gli ascolti schizzerebbero alle stelle e L’isola dei famosi sarebbe ancora più seguito di prima.