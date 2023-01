Sanremo 2023 | Amadeus cambia le regole all’ultimo minuto: annunciato il boicottaggio

Il Festival della musica italiana non sarà più come l’intera Italia lo ricorda. Il conduttore, Amadeus, ha deciso di cambiare le carte in tavola. Scopriamo quali cambiamenti ha apportato.

Il Festival di Sanremo 2023 comincerà martedì 7 febbraio e finirà sabato 11. Oramai mancano poche settimane all’inizio dell’evento musicale più atteso dagli italiani, che non vedono l’ora di deliziarsi con i nuovi brani.

Tuttavia, i telespettatori saranno posti di fronte ad una scelta difficile: guardare Sanremo o i soliti programmi? Perché questa scelta? Perché questo Festival di Sanremo 2023 subirà la controprogrammazione da parte di Mediaset con i suoi cavalli di battaglia: Grande Fratello Vip, C’è Posta Per te e Le Iene.

Probabilmente, Amadeus ha deciso di rinfrescare il regolamento del Festival proprio per attirare i telespettatori a sé, dal momento che la finale di Sanremo si fronteggerà contro la Queen Mary di Mediaset, ovvero Maria De Filippi.

Le novità

Infatti, una delle prime novità è che i finalisti saranno cinque, non tre. Dopo la classifica finale provvisoria generale, i voti saranno azzerati e i cinque cantanti più votati si scontreranno di nuovo, decretando il vincitore ufficiale.

Chi voterà nell’ultimo scontro tra i cinque finalisti saranno, come sempre, il pubblico da casa con il televoto, la giuria della Sala Stampa, della Tv, della Radio e del Web e, per finire, la giuria Demoscopica. Il peso del televoto sarà del 34% sul totale, mentre quello delle altre due giurie sarà del 33%.

Le dichiarazioni del conduttore

Amadeus, ospite a Viva Rai2 per annunciare che i Pooh delizieranno il pubblico con la loro presenza durante il corso della prima serata di Sanremo, ha dichiarato di voler avere cinque finalisti, e non tre, e quindi di portare la serata finale a durare più a lungo. Oltre a questo, nella finalissima potrebbero rientrare degli artisti molto amati dal pubblico più giovane, che magari non sono riusciti a piazzarsi almeno terzi in classifica.

Un ospite inedito

Durante il corso della finale di Sanremo 2023, oltre che musica e gara, ci sarà spazio anche per questioni molto più serie. Come ha annunciato Bruno Vespa, ospite da Mara Venier a Domenica In, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky si collegherà durante la finalissima per rimarcare e far prestare attenzione allo scontro tra Russia e Ucraina che ormai impervia da diversi mesi.

Questo suo intervento, però, ha creato del malcontento tra i pacifisti del collettivo della Pecora Nera che tramite l’Ansa, hanno già annunciato diverse manifestazioni per le strade della città di Sanremo.

“Inviteremo tutti i pacifisti d’Italia e non a riunirsi a Sanremo, per presenziare e occupare, in preghiera, ogni singolo angolo della città…” Ci saranno problemi a Sanremo? Lo vedremo, ma una cosa è certa: questa settantatreesima edizione del Festival della canzone italiana non è ancora iniziata e già si sono scatenate la prime polemiche.