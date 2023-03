Ilary Blasi: ecco cosa dirà nell’intervista a Verissimo | Data di uscita vicina

Per Ilary Blasi sta per arrivare il momento di dire la sua e lo farà in televisione da Silvia Toffanin a Verissimo.

Come vi abbiamo già riportato Ilary Blasi è in procinto di tornare al timone di L’isola dei famosi che andrà in onda come sempre su Canale 5 e in virtù di questo ritorno parteciperà al salotto di Silvia Toffanin per promuovere uno dei reality più seguiti della televisione.

Naturalmente il ritorno di Ilary Blasi in televisione si porta dietro anche molta curiosità rispetto alla situazione con Francesco Totti, la separazione e la “lotta” mediatica che ha animato il web in questi mesi a cominciare da quel fatidico 11 luglio in cui è stata ufficializzata la separazione e dopo settimane durante le quali invece era stata costantemente smentita dai diretti interessati.

Ecco perché si vocifera da alcuni giorni che nel corso dell’intervista possa esserci un’alta possibilità che Ilary Blasi parli anche di tutta la storia con Francesco Totti e delle polemiche intorno ai Rolex. A pensarci, infatti, Ilary Blasi non ha mai detto la sua pubblicamente su tutta la storia dopo quel comunicato. Chi si è lasciato andare, invece, a dichiarazioni pubbliche è stato invece Francesco Totti con la famosa intervista al Corriere. Va da se che con la sua prima intervista ufficiale anche se focalizzata ufficialmente sul lavoro ci si aspetti che viri anche sul discorso ex marito e separazione.

Francesco Totti deve preoccuparsi?

Come abbiamo riportato, il primo a far circolare questa notizia è stato il portale Dagospia di Roberto D’Agostino che ha già creato tanto hype ipotizzando che nel corso dell’intervista non si sarebbe parlato solo di lavoro. A seguire altri portali hanno fatto le loro ipotesi e tra questi c’è stato anche Nuovo Tv che riporta le seguenti indiscrezioni: “La conduttrice presenterà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi e, secondo le indiscrezioni, dirà la sua anche sulla battaglia legale che la vede opposta al suo ex marito Francesco Totti”. Sicuramente l’occasione è presentare la prossima edizione dell’Isola dei famosi, che prenderà il via da lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5, quindi è molto probabile che a pochi giorni dal debutto ci saranno grosse rivelazioni.

Naturalmente ci sono alte probabilità che si parli anche del nuovo amore che Ilary sta vivendo da alcuni mesi a questa parte con Bastian Muller. Questa conversazione con Silvia Toffanin potrà quindi essere un momento per lei di sviscerare ogni cosa a cuore aperto. Francesco Totti, secondo qualcuno, dovrebbe iniziare a preoccuparsi perché potrebbe essere finalmente sbugiardato di tutta una serie di dichiarazioni fatte in quel periodo in cui decise di parlare di queste questioni private.

Ilary Blasi: cosa dobbiamo aspettarci dal suo rientro in Tv

Certamente questa storia è una delle più chiacchierate di quest’ultimo anno e probabilmente non si esaurirà molto presto. In molti, infatti, si aspettano un’altra ondata mediatica intorno alla vita di questa ex – coppia e ci sono molte persone che sono curiose di sapere l’opinione di Ilary Blasi che fin ora ha taciuto. L’intervista già molto chiacchierata da Silvia Toffanin arriva in un momento che coincide anche con il ritorno di Ilary Blasi in Tv alla conduzione di uno dei reality di maggior successo di Mediaset.

Potremmo quindi pensare che tutto ciò è fatto anche e soprattutto per ragioni promozionali legate a L’isola dei famosi che qualcuno guarderà per cogliere più informazioni sulla attuale vita di Ilary Blasi. Come abbiamo detto in più occasioni è una macchina mediatica che si attiva proprio in queste occasioni e ruota intorno a figure chiave, non solo Ilary Blasi, il suo nuovo compagno Bastian Muller e Francesco Totti ma gli stessi conduttori dei programmi televisivi che raccontano queste storie.