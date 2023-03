Elettra Lamborghini, messaggio straziante: “Questi eravamo noi” | Tutti in lacrime

Elettra Lamborghini ha ricordato una figura molto importante che non c’è più e che le ha cambiato la vita.

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più in voga degli ultimi tempi e sicuramente una delle più amate e seguite. La sua musica è molto apprezzata e come donna è anche un modello per molte che la seguono. Elettra Lamborghini ha, infatti, una carriera e un talento invidiabili, oltre ad avere uno dei nomi più importanti in Italia.

I genitori di Elettra Lamborghini sono infatti Luisa Peterlongo e l’imprenditore Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio Lamborghini, ossia il fondatore dell’omonima azienda automobilistica, suo fratello è il motociclista Ferruccio Lamborghini. La sua carriera è iniziata nelle discoteche in Lombardia dove si esibiva prima di approdare nel 2015 alla trasmissione Chiambretti Night condotta da Piero Chiambretti. Nel 2016 ha poi partecipato al programma Super Shore 16, andato in onda in Spagna e America Latina prima di passare al docu- reality di MTV Riccanza.

Elettra ha posato per Playboy Italia e per Interviù, nel 2017 ha partecipato all’edizione spagnola del Grande Fratello Vip prima di collaborare con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Lamborghini RMX. Nel 2018 sono poi arrivati gli MTV Music Awards e il singolo Pem Pem diventato due volte disco di platino. A questo punto la sua carriera musicale poteva dirsi decollata. Nel 2019 è stata coach accanto a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio nella sesta edizione di The Voice of Italy su Rai2. Nel 2020 è stata tra i cantanti più apprezzati del Festival di Sanremo con il brano Musica.

Elettra Lamborghini e l’amore

La carriera di Elettra Lamborghini come abbiamo visto è stata ricca di eventi, momenti creativi importanti e soddisfazioni ma ha la sua vita privata è ricca e soddisfacente. La cantante ha trovato l’amore con il dj olandese Afrojack, i due si sono fidanzati ufficialmente nel 2018 per poi sposarsi il 26 settembre 2020 sul Lago di Como.

Elettra Lamborghini si è dichiarata apertamente bisessuale e di certo tra i personaggi pubblici è figlia dei tempi con un atteggiamento libero e aperto, ma soprattutto mai polemico. Lo dimostrano la libertà e la spontaneità con le quali si esprime e per questa ragione è molto apprezzata dai fan.

La confessione di Elettra

Recentemente Elettra ha condiviso proprio con i suoi fan un immenso dolore provato in seguito alla morte del suo amato cavallo Karak Silver con una fotografia che li ritraeva insieme e la caption: “Questi l’avevamo noi…da quando te ne sei andato non ho più avuto il coraggio di andare in gara”. Elettra, infatti, sapeva cavalcare ed era molto affezionata al suo cavallo, ma dopo la sua morte non è più riuscita a tornare in sella. I due hanno condiviso sei magnifici anni finché il destriero non ha iniziato a perdere peso e dapprima si è pensato a un tumore, ma le analisi smentivano questa ipotesi.

In seguito gli è stata diagnosticata una patologia cronica molto rara che lo ha portato alla morte. Di lui Elettra Lamborghini ha detto: “Lui è quello che definisco un cavallo campione, un esempio di vita, ha combattuto la morte per me e io gliene sarò sempre grata. Il mio cavallo è stato ammalato e sotto cure per tantissimo tempo, un giorno dopo l’ennesima ricaduta mi dissero che non avrei mai più potuto montarlo. Un giorno mi collassò per due volte davanti agli occhi, non ce la faceva più, voleva volare via…Si rialzò per me. Non voleva ancora lasciarmi”.