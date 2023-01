Qual è il patrimonio di Elettra Lamborghini? Tra lei e il marito i conti esplodono: ecco le somme del 2023

Elettra Lamborghini è senza dubbio diventata una star della televisione italiana. Ereditiera, influencer, cantante e prezzemolina del piccolo schermo la Lamborghini è impegnata in tantissime attività. Vediamo a quanto ammonterebbe il suo cospicuo patrimonio.

Elettra Lamborghini è una cantante, socialite e personaggio televisivo italiano ereditiera della storica e lussuosissima casa automobilistica Lamborghini appunto. Nata nel 1994 Elettra è nipote, infatti, di Ferruccio Lamborghini, e figlia di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini.

Elettra ha, però, avuto sempre il sogno di emanciparsi dai suoi genitori e creare una carriera per se stessa. La giovane ereditiera, allora, inizia a farsi conoscere al pubblico dei giovani tramite i social e nello specifico Instagram dove ha mostrato il suo sfavillante stile di vita tra auto extra lusso, case enormi e viaggi stratosferici.

Ed è così che Elettra è riuscita a raggiungere un numero incredibile di followers fino ad arrivare a ben sette milioni di seguaci. Dai social il passo verso la televisione è stato molto breve. La Lamborghini viene così chiamata in diversi programmi anche abbastanza controversi ed ironici come Super Shore e il reality sulla sua vita da ricca chiamato Riccanza, appunto.

E’ proprio nel format ispirato alle Kardashian, Riccanza, che Elettra viene notata da Playboy ed invitata a partecipare ad un calendario sexy per il giornale. Ma la sua ascesa non finisce assolutamente qui: anzi, il successo giunge fino in Spagna dove viene scritturata per partecipare al Grande Fratello Vip.

Intanto, la Lamborghini porta avanti la sua carriera nella musica sfondando hit di successo come Pem pem un brano ascoltatissimo sul web e che supera 120.000 copie vendute, certificato doppio platino. Dopo Pem Pem, Elettra è la cantante di altri tormentoni come Pistolero che anticipa l’EP Twercking Beach, tutto cantato in lingua spagnola.

Memorabile anche la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con il pezzo Musica e il resto scompare dove si è posizionata però al 21esimo posto. Nonostante la posizione in basso in classifica il pezzo della Lamborghini è stato anche questa volta di grandissimo successo.

In merito a queste considerazioni è possibile capire quale è il suo effettivo patrimonio? Scopriamolo.

L’eredità di Elettra Lamborghini

Non è possibile sapere con certezza il patrimonio di Elettra Lamborghini che al contempo è frutto anche dei soldi della sua famiglia, non solo una delle più ricche d’Italia ma anche del mondo.

C’è da tenere conto del lavoro sul Web, con i vari brand, le sue partecipazioni in televisione e la sua carriera nella musica e per questo la somma sarebbe altissima. Secondo alcune fonti, quindi, pare che il patrimonio si aggirerebbe intorno ai 10 milioni.

Una cifra incredibile che non sarebbe precisissima ma che potrebbe essere plausibile grazie ai grandi introiti che ha.