Federica Panicucci lo scopre improvvisamente: “Solo 6 mesi di vita…” | La malattia ha distrutto l’equilibrio familiare

Federica Panicucci celebre conduttrice di Mediaset ha parlato di un difficile momento che ha vissuto nel passato. La donna racconta della sua vita privata spiegando come è riuscita a risollevarsi.

A Mediaset ed in particolare a Canale 5 ci sono diverse conduttrici, protagoniste assolute della rete. Tra queste vi è senza dubbio Federica Panicucci al timone del programma cult Mattino 5 da quasi quindici anni, dove si occupa di attualità, politica ma anche spettacolo e gossip.

La sua carriera, però, inizia molto tempo prima quando era una giovane e bellissima presentatrice dalla chioma bionda e lunga del Festivalbar negli anni’90. Grazie alla sua conduzione accompagnata da quella di Fiorello la kermesse musicale estiva dedicata alla musica dei giovani è diventata un vero e proprio cult del piccolo schermo.

Federica ha parlato ai microfoni di Silvia Toffannin per mettersi a nudo e raccontare i momenti più significativi della sua vita. Oltre tutte le soddisfazioni personale, però, ci sono stati dei periodi davvero duri per la Panicucci che hanno messo a dura prova la sua serenità. Conosciamo il suo racconto.

Il dramma raccontato da Federica Panicucci

Nel salotti di Verissimo Federica Panicucci ha fatto una confessione molto privata che ha fatto scoprire al pubblico un nuovo lato della celebre conduttrice. Quando nel 2016 Federica ha scoperto che suo padre Edoardo aveva un brutto male e che avrebbe avuto solo sei mesi di vita, il suo mondo è letteralmente crollato.

Proprio a Verissimo parla di quel periodo delicato attraverso queste parole commoventi: “Da allora è passato tanto tempo e che passerà mai: la sua morte è stata un trauma forte e violento. Oggi sono una donna adulta, ho due figli grandi e un compagno ma era il mio babbo”.

E aggiunge: “Se ne è andato via un po’ presto, ha dato molto a noi, ai miei figli. Lo sogno, spesso, che mi abbraccia e sorride. Io, però, non ho elaborato tante cose. Quando ho chiesto ai medici: “Quanto ha ancora?”, mi hanno risposto “Sei mesi”. In meno di tre, se ne è andato”.

La notizia per la conduttrice di Mattina Cinque è stata incredibilmente difficile ma grazie all’amore per la sua famiglia e per il suo compagno è riuscita a venirne fuori più forte. Ora, Federica è serena sia nel privato che nell’ambito professionale forte della sua posizione importante a Canale 5 in quanto conduttrice ottimale di un programma di punta della mattinata all’interno del palinsesto della rete ammiraglia di Mediaset.