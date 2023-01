“È morta molto giovane”: il dramma privato di Patrizia Rossetti, fuori dalla casa solo dolore

Patrizia Rossetti ha fatto delle confessioni commoventi durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Il pubblico in studio è rimasto sconvolto dal suo drammatico racconto. Vediamo più nei dettagli la sua storia.

Partecipare al Grande Fratello significa moltissime cose per i personaggi famosi. Intanto, è sicuramente un trampolino di lancio per diversi giovani che hanno voglia di farsi conoscere dal grande pubblico della televisione. Per chi ha invece una carriera avviata è un modo per continuare a far parlare di sé soprattutto dopo un periodo di mancanza di apparizioni sul piccolo schermo.

Il gioco del Gf dà la possibilità ai suoi concorrenti di raccontarsi a tutto tondo tramite confessionali ed intervista davvero forti. Oltre le dinamiche del gioco, quindi, i vip hanno modo di mostrare nuove parti di loro attraverso il racconto del loro passato. E’ ciò che è successo alla celebre conduttrice Patrizia Rossetti la quale ha confessato alcuni aneddoti del suo passato.

Le dichiarazioni di Patrizia Rossetti al Grande Fratello

In un filmato andato in onda durante una puntata del Grande Fratello, Patrizia Rossetti ha ricordato la sua gioventù e le difficoltà che ha dovuto affrontare per raggiungere dei traguardi. Nel video scorrono i confessionali della gieffina che hanno davvero commosso tutti.

“Sono figlia unica, non ho fratelli, sorelle, sono sola. Ho passato l’infanzia da sola. La mia prima compagnia è stato un televisore in bianco e nero. Ho sempre guardato la TV, guardavo i programmi di Mina, di Raffaella Carrà o certi sceneggiati con cui sognavi ad occhi aperti.” ha spiegato agli autori del programma con voce rotta.

Per lei la situazione non è sempre stata semplice anche dal punto di vista economico in quanto da piccola ha vissuto davvero in povertà: “I miei genitori non mi hanno mai fatto mancare niente, anche quel poco che c’era perché non c’era molto. I miei genitori hanno provato la miseria, io anche ho tirato tanto, non avevo le stesse cose che avevano le mie coetanee”.

La Rossetti, poi, ha spiegato com’è cambiata la sua vita dopo il lavoro: “Poi dopo, quando ho iniziato a guadagnare, credo di avergli fatto fare una bella vita. Sono contenta soprattutto per mia mamma che è morta molto giovane e inaspettatamente, ma fino a quei giorni è stata felice, serena“.

Adesso, la Rossetti è una persona risoluta che sembra molto forte. Eppure, la donna ha davvero sofferto per molti anni ma è stata capace di stare meglio grazie alla sua forza di volontà e al duro lavoro.

Purtroppo, però, proprio Patrizia, nella puntata andata in onda il 2 gennaio ha dovuto abbandonare il gioco a causa di problemi di salute dovuti ad un’infezione provocata prorio dal Covid che un po’ di tempo fa l’ha tenuta lontana dal gioco per diversi giorni.

La celebre conduttrice la ritroveremo comunque in studio durante la trasmissione.