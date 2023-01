“Zittita, insultata, mortificata”: rissa dietro le quinte, esplode lo scandalo Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli non ci sta e fa nomi e cognomi di chi, a Ballando con le stelle, l’ha delusa e accusata. Ecco che emergono nuovi retroscena su una querelle che va avanti ormai da mesi, praticamente dall’inizio dell’ultima stagione del programma.

Selvaggia Lucarelli scoppia e fa nomi e cognomi. La giornalista si dice delusa dai comportamenti degli altri giudici e, arrivata al limite, accusa pesantemente i suoi compagni di votazioni. Questa diciassettesima edizione del programma si è conclusa con tanto astio e rancore; la giornalista ci tiene, a tal proposito, a chiarire la situazione.

La giornalista tanto attiva sul web è stata spesso al centro delle polemiche quest’anno, e molte di esse riguardavano proprio la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Il dance show di Rai1 è uno tra i programmi più seguiti dell’emittente, soprattutto in seguito ai numerosi scandali di questa edizione.

Selvaggia Lucarelli: “Il furore della delusione”

Selvaggia Lucarelli, ora che la trasmissione si è conclusa con la vincita di Luisella Costamagna, ha deciso di togliersi qualche sfizio e chiarire com’è andata davvero l’ultima edizione di Ballando con le stelle, tra accuse e insulti.

“Se farò Ballando con le stelle nel 2023? Ora c’è il furore della delusione. Non so cosa farò, so che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente. Io credo si debba ragionare sull’accaduto” ha commentato quando le hanno chiesto se tornerà in trasmissione.

Quando poi le è stato chiesto quale fosse, secondo lei, il momento meno bello del 2022, non ha avuto dubbi sulla risposta: “Questa edizione di Ballando con le stelle, che considero catastrofica da un punto di vista umano”.

La giornalista ha deciso di andare fino in fondo e non si è nascosta dietro un dito, commentando il comportamento dei giudici. “Mariotto, perché, pur nella sua non linearità e nella sua eccentricità, ci siamo sempre rispettati, forse in quanto anime indipendenti nel programma. Quest’anno, invece, l’ho trovato sgarbato e allineato” ha detto.

Poi ha continuato con le “accuse”, facendo altri nomi: “Mi ha deluso Fabio perché ci conosciamo da anni. Mi aspettavo più solidarietà”. Non solo, anche “l’impianto generale del programma: tutti molto generosi anche con concorrenti poco dotati nel ballo e inspiegabilmente ostili solo con me e Lorenzo (Biagiarelli, il suo compagno, ndr)”.

“A Ballando ci sono sempre state idee diverse, anche fazioni, a tratti” spiega. “Quest’anno, dalla giuria a chi era seduto ai tavoli di fronte fino alla gente in sala guidata dallo scalda pubblico (che è a sua volta ‘scaldato’ da qualcuno), sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi. Direttamente e indirettamente tramite Lorenzo” ha concluso, mostrando tutto il suo disappunto.