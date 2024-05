Mario Balotelli, le rarissime foto della figlia Pia: da non credere com’è diventata | Altro che mamma Raffaella

Sono uscite alcune foto rarissime che mostrano com’è diventata Pia, la figlia di Balotelli e Raffaella Fico, qualcosa di assurdo!

Dopo anni di rabbia e difficoltà, oggi il rapporto tra Raffaella Fico e Mario Balotelli è diventato molto più disteso. Gli anni di relazione tra i due non sono stati semplici e Raffaella ha sofferto più volta le corna del calciatore.

Dal loro amore è nata Pia: classe 2012, la ragazzina è sempre rimasta lontana dai riflettori per volere dei genitori, i quali hanno sempre preferito proteggerla dal gossip.

Adesso però sono uscite delle foto della ragazzina che hanno lasciato a bocca aperta: tutti se la ricordano quando era molto piccola, ma adesso è diventata grande e bellissima.

Ne stanno parlando tutti, e a ragione: la ragazzina ha preso il meglio da entrambi i genitori ed è completamente diversa da come ve la ricordavate.

Un rapporto difficile

Oggi Raffaella Fico si dice tranquilla e innamorata della vita, oltre ovviamente che della sua bambina; Balotelli è arrivato a un passo dalle nozze con Francesca Monti, poi è finita la magia e adesso è stato beccato con una bionda misteriosa che pare si chiami Cecilia. Il calciatore e la showgirl oggi hanno rapporti tranquilli, ma non è stato sempre così: i primi anni dopo la nascita di Pia sono stati tremendi per Raffaella.

Balotelli infatti non ha riconosciuto Pia fino a che la bambina non ha compiuto due anni. Il calciatore, convinto che non fosse figlia sua, ha chiesto il test del DNA a Raffaella e la showgirl si è detta umiliata e tradita dal suo comportamento. Balotelli ha poi chiesto scusa alla donna e col tempo i rapporti si sono ricuciti in amicizia. Oggi Pia si alterna tra la madre, con cui vive, e il padre ed è amata profondamente da entrambi. La ragazzina si vede poco sui social, ma le ultime foto trapelate raccontano di una giovane bellissima.

La figlia di Mario Balotelli

Fortunatamente le cose si sono risolte per il meglio per Pia e oggi, anche se non il gossip non riesce a beccarli spesso insieme, padre e figlia si vogliono molto bene e passano tanto tempo insieme. L’anno scorso il calciatore è stato visto con Pia al matrimonio di suo fratello Enock e tutti hanno potuto constatare quanto sia diventata bella la ragazza. Oggi Pia ha 12 anni e sta già dimostrando di aver ottenuto i tratti migliori dal padre e dalla madre. Con due genitori così non poteva di certo essere altrimenti.

Alta e bella, la ragazza è stata una delle damigelle delle nozze ed è stata subito paparazzata. Entrambi i genitori hanno deciso di mantenere la massima privacy sulla giovanissima, e infatti sono pochissime le foto che pubblicano insieme a lei; questa volta però, visto l’evento in grande stile, non è stato semplice proteggerla dagli scatti rubati. Nelle foto si può vedere l’amore che prova Balotelli per la figlia. Il calciatore di certo ha sbagliato in passato, ma adesso il legame con sua figlia è molto forte e gli scatti lo dimostrano.