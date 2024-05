Gianna Nannini, ecco chi è il padre di sua figlia: dopo anni non può più nasconderlo | Lo aveva già detto ma nessuno…

Dopo anni Gianna Nannini ha rivelato chi è il padre della figlia Penelope, lo aveva già detto molto tempo fa ma nessuno…

L’argomento Gianna Nannini è tornato in auge dopo il 2 maggio, giorno in cui è sbarcato sulla piattaforma streaming di Netflix Sei nell’anima, film diretto da Cinzia TH Torrini che ripercorre i primi trent’anni della cantante rock di Siena. La trama si incentra sull’infanzia e sugli albori della sua carriera musicale fino alla sua consacrazione, passando per l’anno che l’ha fatta rinascere: il 1983.

La Nannini è sempre stata una delle cantanti rock del panorama italiano più amate ma per via della sua enorme riservatezza, non si sa molto sulla sua vita privata. Per molti anni anche i fan più esperti non sapevano che Gianna stesse condividendo la sua vita da molti anni con una compagna.

La donna in questione di chiama Carla e le due si sono sposate a Londra dove vivono ormai da diversi anni assieme alla figlia di Gianna, Penelope. Tra i mille argomenti riguardanti la Nannini, quello più dibattuto riguarda sua figlia e l’identità del padre. Adesso che il film sulla sua vita è uscito da poco tempo, tutti sono tornati a chiedersi chi è il padre della ragazzina.

Penelope Nannini è nata il 26 ottobre 2010 e adesso vive in una famiglia piena d’amore composta dalla mamma Gianna e dalla sua compagna di vita Carla. Tuttavia, la figura paterna è sempre stata assente nella vita della ragazza e tutti si domandano chi possa essere suo padre. La Nannini lo aveva già detto ma nessuno è stato mai convinto di tale risposta.

Com’è nata Penelope

Nel tempo, la cantante ha spiegato come è riuscita ad avere la sua prima ed unica figlia ma nessuno le ha mai veramente creduto. Gianna Nannini ha svelato che Penelope è arrivata dopo ben tre aborti e anche se il dolore è stato forte, l’artista non si è mai arresa e ha lottato fino alla fine per riuscire ad avere la sua Penelope.

A chi le domandasse come è stata concepita sua figlia, Gianna ha sempre risposto di essere ricorsa alla fecondazione artificiale. Un’affermazione del tutto plausibile che, però, non ha mai del tutto convinto i suoi interlocutori e i suoi fan. Le persone che la seguono e la ammirano vorrebbero conoscere l’identità del padre di Penelope e adesso è venuta fuori la verità.

Chi è il padre di Penelope

Quando la Nannini ha annunciato la sua gravidanza aveva 54 anni e in molti si sono sentiti liberi di insultare la sua scelta di proseguire il percorso da mamma ad un’età così avanzata. La cantante ha risposto che le persone si dimenticano spesso che ognuno di noi è libero di fare ciò che vuole, con chi vuole e per questa ragione ha deciso di trasferirsi a Londra con la sua compagna e sua figlia, per allontanarsi dai commenti tossici.

La Nannini ha sempre spiegato che per cercare sua figlia è ricorsa alla fecondazione assistita e dopo tre aborti è finalmente riuscita a rimanere incinta. Il mistero sull’identità del padre resta, però, dal momento che l’artista ha dichiarato di aver utilizzato un patrimonio genetico di un donatore anonimo.