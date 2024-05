Paolo Bonolis, “Mi dissero che era impossibile…”: dopo la morte è successo qualcosa di assurdo | Il messaggio da brividi

Quello che è successo dopo la morte del padre di Paolo Bonolis è surreale, “Mi dissero che era impossibile” ma il messaggio…

I telespettatori italiani conoscono Paolo Bonolis come il conduttore irriverente per eccellenza di Mediaset, sempre pronto a fare dell’ironia su tutto e tutti (in primis su di lui) e capace di regalare ore di spensieratezza al suo pubblico grazie a programmi televisivi come Ciao Darwin e Avanti un altro.

Lo storico programma di Canale 5 che vede l’analisi dell’evoluzione (o involuzione) del genere umano andato in onda dal 1998 ha visto la sua edizione finale, la nona, finire lo scorso febbraio. Anche Avanti un altro ha chiuso i battenti lo scorso aprile ma, a differenza di Ciao Darwin che è definitivamente finito, il preserale di Canale 5 ha in serbo ancora una stagione.

Bonolis può vantare di una carriera televisiva lunga e prospera, amato da moltissimi italiani che non lo lasciano andare in pensione perché lo vorrebbero vedere nel piccolo schermo per sempre ma che, però, non sanno anche che il conduttore ha avuto momenti davvero difficili e complicati nella sua vita.

Il presentatore di Canale 5 ha avuto due mogli e cinque figli (due con la prima e tre con la seconda e ultima) e una in particolare ha alcuni problemi di salute che devono essere costantemente monitorati. Si tratta di Silvia (primogenita di Bonolis e Sonia Bruganelli), del fatto che poco dopo la sua nascita ha subito un delicato intervento chirurgico e pochi giorno dopo ha avuto un’ipossia che le ha causato danni neurologi permanenti.

Un altro evento traumatico

Nel 2003 nasce Silvia ma perde la vita il padre di Bonolis che, mentre si trovava in ospedale, con le sue ultime forze gli aveva chiesto di portare un mazzo di rose bianche a Sonia nel caso in cui lui non avesse potuto farlo. Durante la recente intervista fatta a Domenica In, il conduttore ha raccontato questo episodio a Mara Venier e a tutto il suo pubblico, svelando anche un messaggio da brividi.

Bonolis ha affermato che il desiderio del padre sul letto di morte è passato in secondo piano dato che la nascita di Silvia ha richiamato su di sé l’attenzione del presentatore per via dei suoi problemi di salute. Tuttavia, dopo diversi mesi dalla dipartita del padre nella vita di Paolo Bonolis succede un episodio surreale.

L’impossibile

Il conduttore di Mediaset ha raccontato di avere nel suo terrazzo un invaso con un grosso cespuglio di rose rosse ma nel mese di maggio dello stesso anno in cui è nata Silvia sono fiorite solo rose bianche. A quel punto Bonolis ha chiesto spiegazioni a chi è del mestiere e gli dissero che era impossibile che potessero nascere delle rose bianche da un cespuglio di rose rosse.

Infatti, la primavera successiva sono fiorite nuovamente tutte rose rosse e così, in una sorta di Alice nel Paese delle Meraviglie capovolta, dove la Regina di Cuori vuole solo rose rosse nel suo giardino e quelle bianche vengono dipinte, sulla terrazza di Paolo Bonolis sono fiorite rose bianche dove non dovevano. Una sorta di messaggio surreale dall’aldilà inviato dal padre per fare gli auguri alla neonata e alla sua famiglia a dimostrazione che, forse, qualcosa dopo la morte c’è davvero e che i nostri genitori non smettono mai di vegliare su di noi.