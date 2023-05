Paolo Bonolis: “Se n’è andata”, il ricordo pieno di dolore | Colpa di un tradimento

Paolo Bonolis ha ricordato una persona molto importante della sua vita, spiegando cosa è accaduto tra loro.

Paolo Bonolis è in televisione da più di quarant’anni ed è ancora uno dei conduttori più amati di Mediaset. Ha cominciato la sua carriera nel 1980 in Rai, quando ha condotto 3, 2, 1… contatto!. Due anni dopo è approdato invece su Italia 1 conducendo il programma per bambini Bim bum bam, affiancato prima da Licia Colò e poi da Manuela Blanchard Beillard.

Il lavoro come conduttore di quiz show è cominciato nel 1990 conducendo Doppio Slalom su Canale 5 e in seguito Urka! insieme all’amico e collega Luca Laurenti. Oggi lo conosciamo come volto insostituibile di Avanti un altro, sempre accompagnato dall’inseparabile Laurenti.

Bonolis tende a non rilasciare molte interviste e, quando lo fa, non parla molto a fondo della sua vita privata: il conduttore ci tiene a mantenere la privacy della sua famiglia e in particolare dei figli Stefano, Martina, Davide, Adele e Silvia, abbastanza estranei al mondo dello spettacolo.

Oggi il conduttore è legato a Sonia Bruganelli, imprenditrice e produttrice televisiva: i due stanno insieme dal 1997. Di recente erano circolate voci su una presunta crisi e conseguente separazione della coppia, e alcuni post di Bruganelli avevano avvalorato questa ipotesi. I due hanno smentito le voci, ma il gossip non si placa.

L’ex moglie del conduttore

Prima di legarsi a Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis è stato sposato con un’altra donna: si chiama Diane Zoeller e di professione fa la psicologa. I due sono rimasti insieme dal 1983 al 1988, poi il loro matrimonio è finito. Dalla loro unione sono nati i primi due figli del conduttore: Stefano e Martina.

I due si sarebbero conosciuti negli anni ’70 ma si sono sposati solo nel 1983, quando Bonolis aveva 22 anni. Giovanissimi, entrambi hanno mantenuto il massimo riserbo in quegli anni e infatti di Zoeller non si sa molto, se non che dopo il divorzio col conduttore è tornata negli Stati Uniti.

Paolo Bonolis e il tradimento

Durante un’intervista Bonolis ha parlato del suo rapporto con l’ex moglie e del perché la loro storia sia finita. “Se ne è andata perché l’avevo tradita. Ero un ragazzo. Quando è finita è tornata negli Stati Uniti” ha rivelato. Il matrimonio quindi di è concluso a causa di un tradimento del conduttore.

Oggi i due sono rimasti in buoni rapporti: col tempo le difficoltà si sono appianate, anche per amore dei figli. Entrambi hanno cercato di non farsi mai la guerra per garantire ai due figli di crescere con tutto l’amore di cui avevano bisogno. Niente “vendette sentimentali”, quindi; i due si sono inoltre rivisti al matrimonio della figlia Martina.