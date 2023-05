Addio a Paolo Bonolis: gli restano solo due anni | Il conduttore lascerà tutto

Dichiarazioni inaspettate da parte di Paolo Bonolis: il conduttore da Pio e Amedeo fa una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Uno dei conduttori più amati ed apprezzati del panorama televisivo è senza alcun dubbio Paolo Bonolis che con i suoi 35 di carriera ed innumerevoli programmi ha collezionato tantissimi successi sul piccolo schermo. Le sue trasmissioni sono davvero diventate familiari per il pubblico: pensiamo per esempio ad Avanti un altro che entra nelle case degli italiani con una particolare ironia ogni sera.

L’uomo, intanto, è anche al centro del gossip nostrano specie per il suo matrimonio a dir poco sui generis con l’opinionista del Grande Fratello Sonia Bruganelli. Da anni circolano voci circa il loro matrimonio che a quanto pare sarebbe solo di facciata. I due vivrebbero quindi da separati in casa e starebbero insieme solo per i figli.

Ad avvalorare questa tesi ci sono le loro dichiarazioni: la coppia, infatti, non smette di puntualizzare come entrambi preferiscano dormire separati in segno di una necessità reciproca di indipendenza. I due hanno sempre tenuto a smentire qualsiasi voce di divorzio ma a conti fatti qualcosa nella loro unione proprio non torna.

Così come stupiscono le ultime confessioni del conduttore che ospite nello show di Pio e Amedeo non si trattiene e dice delle cose su di sé che hanno lasciato sgomenti tutti gli spettatori a casa ma anche in studio.

Paolo Bonolis: ospite a Felicissima Sera

In occasione dell’ultima puntata del programma di Pio e Amedeo, Felicissima Sera Paolo Bonolis, invitato dai due conduttori ha dichiarato qualcosa di molto importante sul suo futuro. Si sa, il tono dello show dei due comici pugliesi è sempre molto ironico ma queste parole di Bonolis sembravano più che serie. Durante l’intervista, infatti, Pio e Amedeo hanno scherzato sull’età di Paolo Bonolis: “Ormai sei verso la Quota 100″ hanno, quindi, detto giocando.

A questo punto, però, ecco che è arrivata la replica del conduttore: “Penso di lavorare altri due anni circa. Poi ci sarà un’altra vita dove penso di divertirmi di più. Ritiro tra due anni? Presumo di sì. Tra due anni, tre, dai”. Tutti sono rimasti davvero interdetti poiché non si aspettavano che l’uomo avrebbe potuto lasciare la televisione tra soli due anni.

Chi prenderà il posto di Paolo Bonolis?

Pio e Amedeo anche loro sorpresi non hanno esitato nell’approfondire la questione. Una figura come quella di Paolo Bonolis, presente da anni sul piccolo schermo italiano, è incredibilmente ardua da sostituire. Eppure, c’è qualcuno che potrebbe prendere il posto di Bonolis una volta che l’uomo si ritirerà finalmente a vita privata.

Alla domanda di Pio e Amedeo su chi possa rimpiazzarlo, Bonolis dopo un po’ di suspanse ha mimato la scena dell’apertura della busta, come avviene nel celebre programma di Maria De Filippi. A quel punto sono venuti fuori due nomi che sarebbero niente di meno di Pio e Amedeo. Forse, l’uomo stava semplicemente scherzando assecondando un sketch televisivo: eppure, in tanti si sono spaventati circa un possibile ritiro del bravissimo presentatore.