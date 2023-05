Christian De Sica, il trauma che gli ha quasi rovinato la carriera: “Mi hanno fatto cattiverie”

Christian De Sica racconta il momento in cui stava per perdere tutto.

Christian De Sica è uno dei più grandi attori del cinema italiano. Con la sua carriera pluriennale, ha dimostrato di essere un artista completo, in grado di interpretare ruoli comici e drammatici con grande maestria e naturalezza.

La sua bravura sul palcoscenico e sullo schermo è indiscussa, grazie alla sua capacità di rendere credibile qualsiasi personaggio interpreti. In particolare, il suo talento comico è unico e ha fatto ridere intere generazioni di spettatori italiani.

Ma oltre alla sua indiscutibile abilità recitativa, Christian De Sica è anche un regista e sceneggiatore di grande talento, con diverse produzioni di successo, e ha avuto un ruolo fondamentale nella corrente cinematografica dei cinepanettoni.

Insieme ad altri attori come Massimo Boldi, Paolo Villaggio e Lino Banfi, De Sica ha contribuito a creare una serie di film comici che rappresentano una parte importante della storia del cinema italiano e del suo rapporto con il pubblico.

Cosa è successo a Christian De Sica?

I traumi restano a volte indelebili, e risulta abbastanza complicato eliminare dalla propria memoria certi ricordi, soprattutto se hanno comportato tanto dolore, in questo caso fisico ma anche mentale.

L’attore, infatti, ha dovuto affrontare e superare dei momenti difficili durante la sua vita, che ancora oggi lasciano un segno nel suo cuore e nella sua mente e da cui è dura liberarsi completamente.

l momento più brutto della vita di Christian

L’attore romano Christian De Sica ha recentemente rilasciato un’intervista a Il Messaggero in occasione del suo settantesimo compleanno, in cui si è lasciato andare a una confessione riguardo quel momento che ricorda come il più brutto che gli sia mai successo nel corso della sua vita, esprimendo tutte le sue emozioni al riguardo. “Mi hanno fatto cattiverie” ha detto “ma io preferisco cancellarle e pensare solo alle cose belle”.

Christian De Sica ha, infatti, parlato di quel momento terribile che ha avuto luogo nel 2000, quando all’attore è esploso un petardo in faccia, che gli ha compromesso la vista. Grazie all’intervento di sua moglie e di Aurelio De Laurentiis, è riuscito ad arrivare subito in ospedale. Ci sono volute però, nove operazioni, per tornare alla sua vita di sempre, e in particolare alla preparazione di uno spettacolo teatrale di cui avrebbe dovuto essere il protagonista. Di certo l’episodio è un ricordo che ancora oggi lascia delle ferite aperte nell’attore, anche se ha saputo cavarsela e superarlo.