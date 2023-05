Avete mai visto la figlia di Fernanda Lessa? È stupenda, potrebbe eclissare la mamma | FOTO

La ben nota top model brasiliana ha mostrato la foto di sua figlia che ha lasciato i fan senza parole: è bellissima. Vediamola.

Fernanda Lessa è una delle top model e showgirl più famose e seguite nel panorama internazionale e nazionale. La Lessa è nata a Rio de Janeiro il 15 aprile 1977, dove ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda.

Ma non appena ha compiuto la maggiore età, Fernanda ha deciso di trasferirsi nella Grande Mela, ovvero a New York City, dove è riuscita a sfilare per molte firme internazionali. Dopo i suoi primi incarichi, la Lessa si è vista inondata da tantissime esperienze professionali mondiali.

In poco tempo, dunque, Fernanda è diventata famosa in tutto il mondo, compresa l’Italia. Nel Bel Paese, inoltre, la top model ha ottenuto diverse partecipazioni ad alcuni programmi televisivi. Nel 2003 la Lessa ha ricevuto la sua prima conduzione, presentando Oltre moda su Rai1.

In seguito, la showgirl brasiliana ha anche affiancato il famoso conduttore Paolo Bonolis nella trasmissione Moda mare a Porto Cervo e le colleghe Natasha Stefanenko e Alena Šeredová nella conduzione de Le Iene. Nel 2006 la Lessa ha partecipato all’Isola dei Famosi e nel 2020 alla quarta edizione del Grande Fratello VIP.

La grave perdita e la gioia ritrovata

Fernanda ha subito un forte trauma nella sua vita, ovvero la perdita del suo primogenito Joachim Mario, nato dalla storia d’amore con il suo ex compagno Vittorio Mango. Il bambino è morto poche settimane dopo la sua nascita a causa di una disfunzione cardiaca ereditata, molto probabilmente, dalla madre.

La Lessa ha avuto una relazione sentimentale anche con il tastierista del gruppo musicale Subsonica, ovvero Davide Dileo. Fernanda e Davide hanno avuto due figlie: Lua Clara nel 2007 e Ira Marie nel 2008. Oggi le figlie sono due adolescenti molto belle, come la loro mamma.

Lua Clara: tale madre, tale figlia

Circa due mesi fa, Fernanda ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram una foto di sua figlia maggiore, mostrando ai suoi followers quanto sia diventata grande e bella come la mamma. Sebbene sia solo una sedicenne, i lineamenti del suo viso mostrano una grande bellezza e un grande fascino che sbocceranno definitivamente molto presto.

La ragazza posa in foto indossando un intimo color caffè e sfoggiando un sorriso dolce ma sicuro verso l’obiettivo. Non si sa se prenderà la strada della mamma, ma Lua Clara ha tutte le carte in regola per farlo. Dal 2017, Fernanda Lessa è sposata con Luca Zocchi e sembra aver trovato, finalmente, l’uomo giusto.