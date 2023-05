Alberto Matano, avete mai visto suo marito? Finalmente è uscito allo scoperto | FOTO

Il ben noto giornalista e conduttore calabrese ha svelato anche la sua vita privata. Conosciamo la sua dolce metà.

Alberto Matano è uno dei conduttori più amati ed apprezzati dal pubblico italiano. L’esordio della sua carriera è avvenuto nel 2007, quando è stato scelto per la conduzione del TG1. In seguito, Matano è approdato a La Vita in Diretta, trasmissione sempre in onda su Rai1 che tratta svariati argomenti: dalla cronaca all’attualità, passando per lo spettacolo.

Dal momento che ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, Alberto entra nelle case degli italiani, questi ultimi credono di conoscerlo molto bene, come se fosse uno di famiglia. Tuttavia, non è del tutto vero: la vita professionale di Matano è nota a tutti, ma per quanto riguarda quella privata si sa molto poco.

Il giornalista e conduttore non ama molto mettere in piazza i suoi fatti privati, che sono estranei alla sua carriera e al suo lavoro. Tuttavia, qualche dettaglio in più è finalmente venuto allo scoperto.

Ad esempio, è da diversi anni che Alberto condivide la sua vita con un’altra persona a lui molto cara. Dopo che il DDL Zan non è stato approvato, Matano ha fatto coming out, svelando a tutti di essere omossessuale e di avere anche una relazione sentimentale.

La vita privata di Alberto Matano

Il conduttore ha mantenuto il segreto del suo orientamento sessuale per molto tempo, soprattutto perché quando lui e la sua dolce metà si sono conosciuti erano davvero giovanissimi. I due si sono conosciuti in un ristorante, incontrandosi più volte. Alla fine, Alberto si è fatto coraggio e si è avvicinato a lui per presentarsi e parlargli.

Chi è questo lui? Si tratta di Riccardo Mannino, un avvocato. Matano ha rivelato di aver fatto lui la prima mossa e che dopo un anno da quell’azione coraggiosa si sono messi insieme. Da quel momento in poi, i due vivono una relazione sentimentale molto profonda e coinvolgente.

Il matrimonio di Alberto e Riccardo

Il loro amore è così forte che la coppia ha deciso di convolare a nozze. Così, l’11 giugno 2022 Alberto e Riccardo si sono sposati a Labico, poco fuori Roma, nel resort di Antonello Colonna. Ad ufficializzare le loro nozze è stata una grande amica di Matano, ovvero la conduttrice Mara Venier. Tra gli invitati c’erano tanti VIP molto lieti di partecipare all’evento più importante di Alberto.

Dopo il matrimonio, la coppia di neo-sposini sono partiti per la luna di miele, trascorsa in Pantelleria. In una recente intervista, Alberto Matano ha rivelato che le loro vite sono cambiate dopo il matrimonio: stanno vivendo un altro livello di felicità, amore e complicità che prima delle nozze non c’era.