Gabriel Garko, la sua vera identità: perché ha nascosto il suo nome | INEDITO

Il ben noto attore torinese ha finalmente rivelato perché usa un nome d’arte e come lo ha scelto. Scopriamo i dettagli.

Gabriel Garko è uno degli attori italiani più amati dal pubblico del Bel Paese. L’inizio del suo successo lo deve alla vincita del concorso di Mr. Settimo Torinese, che lo porterà, l’anno successivo, a vincere la fascia del più bello d’Italia. Gabriel ha poi iniziato a farsi conoscere grazie ad alcuni fotoromanzi.

Nel 1993 arrivano anche gli esordi nel grande schermo con un cortometraggio intitolato Troppo Caldo, presentato al Festival internazionale d’arte cinematografica di Venezia e diretto da Roberto Rocco. Avendo notato la sua dote attoriale, Garko ha anche iniziato a recitare nei panni dei protagonisti in alcune serie televisive come, ad esempio, L’Onore e il Rispetto, Il bello delle donne, Non è stato mio figlio, Rodolfo Valentino e nel film Caldo Criminale.

Inoltre, Gabriel è stato anche uno dei concorrenti della scorsa edizione di Ballando con le stelle, programma condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai1. L’attore è riuscito ad eccellere nella gara, arrivando in finale nonostante i diversi infortuni e l’operazione subita dopo una brutta caduta durante le prove. Gabriel è sempre stato apprezzato non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo talento.

Tuttavia, i commenti negativi non mancano e molti haters l’hanno sempre criticato affermando che l’uomo ricorra troppo spesso alla chirurgia estetica. Garko ha sempre smentito queste accuse, sottolineando come le persone, dietro ad uno smartphone, insultino i VIP senza un motivo apparente.

Gabriel Garko desta molti quesiti e curiosità

Dal momento che Gabriel è un uomo di spettacolo, che vive sotto i riflettori e le luci della ribalta, il pubblico italiano è sempre molto curioso riguardo alla sua vita privata. Infatti, in molti si sono chiesti quale sia il vero nome dell’attore.

È noto che l’uomo ha sempre usato un nome d’arte, ma quasi nessuno sa il motivo e quale sia veramente il suo nome. Finalmente possiamo scoprire come si chiama sul serio e perché ha deciso questo nome d’arte.

Il vero nome di Gabriel Garko

L’attore si chiama Dario Gabriel Olivero e fin dai suoi primi esordi ha deciso di usare un nome d’arte per omaggiare una persona molto speciale per lui. Stiamo parlando della sua adorata mamma, Isabella Garchio.

L’uomo ha sempre affermato di avere un ottimo rapporto con sua madre e per questo motivo ha voluto renderle omaggio creando il suo nome d’arte intorno a lei. In questo modo, Gabriel Garko è in grado di portarsi sempre dietro una parte della sua adorata mamma in tutte le sue avventure televisive.