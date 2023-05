Oroscopo, soldi a palate per questi tre segni: la ricchezza è dietro l’angolo | Approfittatene

La Dea della Fortuna sta per donare una grossa dose della sua benevolenza ad alcuni segni zodiacali. Scopriamo chi sono i tre favoriti.

Le persone, il loro lato caratteriale e la loro fortuna sono sempre state influenzate dalla posizione dei pianeti nel momento della loro nascita. Le tipiche “giornate no” o quelle dove tutto fila liscio sono determinate dall’influenza di alcuni pianeti che hanno sul nostro segno zodiacale.

Ci sono periodi dell’anno, infatti, che per alcuni segni sono molto positivi e fruttuosi, mentre per altri sono i peggiori delle loro vite. Ma, per fortuna, la Dea Bendata considera ognuno di noi, prima o poi. La Ruota della Fortuna gira ed ogni segno zodiacale avrà il suo periodo positivo.

In questi giorni, la Dea della Fortuna ha baciato tre segni dello zodiaco in particolare. Le persone nate sotto uno di questi segni avrà un periodo molto redditizio da un punto di vista monetario. In altre parole, gli individui di questi tre segni zodiacali saranno inondati di soldi.

Oltretutto, questi tre segni in particolare escono da un periodo molto negativo e, quindi, adesso è il vostro momento per riscattarvi. Aprile e maggio saranno i mesi dove non vi mancherà di certo il contante. Se avete dei progetti in cantiere, adesso è il momento opportuno per dedicarvici.

I tre segni zodiacali in perfetto stile Zio Paperone

La posizione dei pianeti Giove e Venere porterà un’enorme fortuna monetaria a tre segni dello zodiaco. Quindi, se siete tra questi, sappiate che a breve potreste ricevere dei soldi extra derivanti da una promozione a lavoro, un’entrata improvvisa o un lavoro del tutto nuovo.

Il primo segno fortunato è il Toro (20-04/20-05): questo segno di terra avrà un periodo ricco, senza problemi e con soldi in più in banca. Giove, Venere, Mercurio e la Luna transitano nel segno e, quindi, non potrebbe esserci momento migliore per i Toro. Potreste ricevere una promozione, dei soldi extra o una nuova proposta di lavoro.

Pesci e Capricorno: gli altri due fortunelli

Pesci (20-02/20-03): questo segno d’acqua esce da un periodo davvero difficile, ma adesso avrà la meglio in campo monetario e in quello della fortuna perché Mercurio lo sta premiando. I nativi dei Pesci dovranno affrontare diverse novità che porteranno un cambio di vita radicale e positivo. Mercurio, il pianeta dei soldi e degli affari, consiglia di approfittare del momento, con cautela.

Capricorno (22-12/20-01): questo segno di terra è molto materialista ed amante del guadagno. Giove e Mercurio lo assistono nei suoi progetti, aiutati da Venere. Il mese di maggio sarà un ottimo periodo per fare affari, con nuove entrate ed investimenti che andranno sempre meglio. Come sappiamo, l’oroscopo non è una scienza esatta, ma quasi sempre ci dà ottimi consigli.