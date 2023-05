Adam Kadmon irriconoscibile | Cosa gli è successo: fan preoccupati

Da Mistero alla sua scomparsa: la metamorfosi di Adam Kadmon che ha lasciato tutti sorpresi.

Adam Kadmon è diventato famoso per essere il presentatore del programma televisivo “Mistero”, trasmesso su Italia 1, un popolare programma italiano che si occupa di misteri e fenomeni paranormali.

Ha iniziato, infatti, scrivendo su un blog amatoriale di esoterismo e mistero, il che gli ha consentito di fare il grande salto nel mondo dello spettacolo, nel quale, però, non ha mai rivelato il proprio volto, indossando una maschera.

Proprio per questo motivo, sono tanti a ipotizzare il fatto che l’uomo in realtà non fosse davvero reale, ma che si trattasse di un personaggio inventato: anche Wikipedia sostiene la sua non esistenza, al punto che Adam Kadmon ha dichiarato molte volte di voler denunciare chi spaccia tali notizie.

Tuttavia, negli ultimi anni, Adam Kadmon è scomparso dalle scene pubbliche e ci sono state molte speculazioni sulla sua scomparsa. Alcuni hanno ipotizzato che si sia ritirato volontariamente dal mondo dello spettacolo, mentre altri hanno fatto supposizioni sulla sua salute o sulla sua vita privata. Tuttavia, non ci sono informazioni ufficiali sulle ragioni della sua assenza.

Che fine ha fatto Adam Kadmon?

Il programma Mistero non è più trasmesso da tempo, e anche del suo protagonista sono state perse le tracce subito dopo la fine della messa in onda. Cosa sappiamo adesso di lui e della sua vita?

Adam Kadmon è molto attivo sui social, e conta su Instagram e Facebook migliaia di followers, continuando a svolgere il suo lavoro di divulgatore e scrittore. In particolare, seguitissime sono le opere dell’autore che riguardano i complotti.

Perché Adam Kadmon si è ritirato dagli schermi

Le ultime notizie che abbiamo riguardo la sua esperienza nella televisione sono quelle che lo vedono abbandonare la trasmissione nel lontano 2006, e anche la radio per cui lavorava: le motivazioni sarebbero relative al fatto che, a parere di Kadmon, molti avrebbero tentato di rovinare la sua reputazione. Lo racconta durante un’intervista tenuta lo scorso anno a MowMag.com. Spiegando i motivi per cui è stato cacciato dal mondo dello spettacolo, Kadmon afferma come molte voci lo associassero a “forme deviate di massoneria e templarismo” per cui non poteva condividere cose fuori dal controllo di queste associazioni, attraverso i media.

Inoltre, ha voluto specificare che i suoi servizi su psicomafia, lotta alle psicosette e alla corruzione condotti per Mistero, si possono ancora vedere su alcuni canali Mediaset, mentre su Youtube sono stati oscurati. L’autore oggi continua a scrivere riguardo l’esoterismo e ha anche prodotto canzoni e testi, di cui l’ultimo è Uncensored. Il diario segreto di Adam Kadmon, del 2021.