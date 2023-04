Mediaset taglia teste: “Pier Silvio Berlusconi fa bene a fare pulizia” | Alfonso Signorini nel mirino

Le durissime parole di Carolina Marconi contro Alfonso Signorini.

Carolina Marconi, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, per la sua settima edizione, ha deciso di aprire bocca riguardo a delle questioni che la hanno molto turbata durante la sua permanenza all’interno della casa.

L’attrice e showgirl venezuelana, durante l’intervista tenuta al programma radio Turchesando, ha puntato il dito contro il conduttore Alfonso Signorini, che, secondo la donna, in casi in cui avrebbe dovuto intervenire nei suoi confronti, non lo ha fatto.

In particolare, la showgirl ha lamentato di essere stata lasciata da sola in situazioni in cui sarebbe dovuta essere, invece, aiutata e protetta: cosa che non è avvenuta e che l’ha lasciata delusa e provata.

Ecco allora, le pesanti accuse della donna rilasciate durante l’intervista, in cui si è lasciata andare a più di qualche rivelazione in merito alla sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia.

Carolina Marconi contro Alfonso Signorini

L’accusa fatta nei confronti del conduttore del Grande Fratello Vip, non si limita al fatto che Alfonso Signorini non abbia mosso un dito per difenderla in maniera adeguata, ma va decisamente oltre. “L’intervento di Berlusconi è stato giusto, si stava andando sempre più verso il basso” ha infatti dichiarato la showgirl, appoggiando la posizione di Pier Silvio Berlusconi, il quale era intervenuto per contenere la vena trash e i toni aspri che stava assumendo assunto il programma ristabilendo un ordine.

Il fattore scatenante per cui Carolina Marconi ha attaccato il conduttore, riguarda la sua presa di posizione riguardo la battaglia per il diritto all’oblio oncologico: “Volevo portare avanti questa battaglia” afferma, “Ho avuto delle promesse che poi all’interno della Casa non ci sono state”, ma a quanto riferito dalla showgirl, non ne ha avuto la possibilità. Nessuno ha preso in considerazione la sua causa, ma hanno tutti riposto l’attenzione, invece, su altre cose, su litigi e così via.

Carolina e il suo addio al Grande Fratello

Carolina Marconi ha poi aggiunto delle dichiarazioni che lasciano intendere chiaramente un pentimento di fondo per aver partecipato al Grande Fratello Vip. Ammette infatti che non lo rifarebbe mai: “ho bisogno di assaporare la vita. Sono stata chiusa per tanto tempo”.

Paragonando il Grande Fratello all’altro reality a cui l’attrice ha partecipato, Il Nip, Carolina ha ammesso le grosse differenze tra i due: nel secondo, infatti, c’erano zero litigi, una complicità maggiore e tanto divertimento, mentre nel Gf, dice Carolina, vince chi è il più arrogante.