Gf Vip, “Carolina Marconi posseduta nel sonno” | il video del gesto inquietante

Ha fatto il giro del web il video di Carolina Marconi che, durante la notte, fa gesti strani e inquietanti. Molti utenti e i telespettatori parlano di cose spaventose e vogliono vederci più chiaro. Il video, riportato di seguito, è molto inquietante e testimonia tutto.

Anche per i concorrenti del Grande Fratello Vip il weekend è un momento di festa e, seppur in casa, organizzano grandi party a tema per sciogliere la tensione della settimana passata e dare il benvenuto all’altra. Questo sabato è stato Alberto de Pisis ad organizzare una sfilata di moda con alla giuria Giaele de Donà.

Durante la serata non sono mancate discussioni tra i coinquilini, come quella tra Wilma Goich e Nikita Pelizon. Il motivo? Quest’ultima ha fatto infuriare Wilma per preso un pezzo di mozzarella per preparare le polpette. La Goich si è arrabbiata perché la mozzarella serviva per la pizza della sera.

Pochi istanti dopo, inoltre, la triestina ha bevuto dal suo bicchiere, scatenando nuovamente l’ira di Wilma. Una litigata scoppiata per motivi futili, che però ha ravvivato la serata.

Dopo i festeggiamenti i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini, sono andati a riposarsi come di consueto nei loro letti.

Proprio durante la notte è successo un fatto impressionante e a tratti inquietante che ha sconvolto i telespettatori. L’episodio vede come protagonista Carolina Marconi. Ma cosa è successo nel buio?

La concorrente durante la notte ha fatto un brutto incubo, forse per via dell’alcol o del cibo consumato durante la serata di festeggiamenti. Il brutto sogno l’ha spaventata talmente tanto che il suo corpo ha iniziato a reagire in modo visibilmente strano e giudicato da molti spaventoso.

La concorrente italo-venezuelana, nel sonno, ha iniziato a fare il segno della croce, seguito da un gesto come di scrivere qualcosa sul palmo della mano. Inoltre, ha anche aperto e chiuso gli occhi in maniera molto inquietante.

Il video ha fatto il giro del web e hanno spaventato molti telespettatori, che ora vogliono vederci più chiaro e stanno indagando sul significato di quei gesti.

Le immagini del video sono su tutti i social e gli utenti dicono la loro, a volte alludendo a cose spaventose. Ovviamente nessuno può sapere cosa stava sognando Carolina Marconi in quel momento e perché abbia fatto quei gesti, né tantomeno cosa sia successo nella sua testa. Di certo, l’interpretazione dei sogni è un arte ancora oggi per gran parte sconosciuta.