Test visivo impegnativo, lo risolvono solo i più intelligenti | Dov’è il pallone?

Riesci a risolvere questo test visivo? Solo i più bravi riescono a superare la prova! Devi trovare il pallone tra i gelati.

Ecco a voi un altro test visivo di notevole impegno: questa volta la sfida è trovare il pallone tra i gelati. Si tratta di una prova piuttosto complicata perché il pallone si mimetizza bene tra i coni del gelato! Osservate bene l’immagine: dovete individuare l’unica sfera che non è un gusto.

Come per tutti gli altri test di questo tipo, è indispensabile aguzzare la vista per individuare il particolare nascosto nell’immagine. A differenza dei test matematici, dove conta la prontezza nel fare i conti, qui è importante soltanto “avere l’occhio” per vedere ciò che gli altri non vedono.

A volte questi test possono essere frustranti perché non si riesce a individuare subito il particolare. Cercate di essere pazienti: per diventare davvero bravi ci vuole tanta pratica. Ognuno può usare un approccio diverso per analizzare l’immagine: c’è chi la divide in diversi quadrati, formando una griglia, chi la scansiona in verticale, e via dicendo.

Non c’è un metodo giusto per trovare il soggetto nascosto della foto: dovete semplicemente scoprire quello migliore per voi. Il “trucco” alla base però è sempre lo stesso: continuare a fare pratica per allenare la mente a non lasciare nulla al caso.

Trova il pallone tra i gelati

Di test visivi ce ne sono di tutti i gusti, un po’ come quelli sui coni gelato di quello che ti proponiamo. Le prove sono di diversa difficoltà, e man mano che si migliora si possono provare enigmi sempre più complessi e impegnativi. Si tratta di una sfida contro se stessi per capire quanto si è ingegnosi e osservatori del mondo.

Provate allora a trovare la palla in questa immagine. Fate bene attenzione ai coni, controllate i gusti e ricordatevi, come indizio, che soltanto il gelato sta sul cono. Sapendo questo, quindi, scoprirete che la palla si trova proprio lì, davanti ai vostri occhi.

Soluzione test visivo

Allora, sei riuscito a trovare il pallone? Se sì, quanto ci hai messo? Il tuo risultato dice molto su quanto sei attento e brillante. Potresti sfidare i tuoi amici per decidere chi tra voi è il migliore in questo tipo di test, e far diventare una prova singola come questa un momento di condivisione.

Se invece non ci sei riuscito, non preoccuparti: non sono molti quelli che hanno successo! Sicuramente questo test visivo ti è servito per migliorare le tue capacità d’osservazione ed eccellere in uno dei prossimi. Se hai voglia di testare nuovamente le tue abilità, prova a trovare il cane in questa immagine: quasi nessuno ci riesce!