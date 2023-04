Quale professore di Amici sei? Test psicologico preciso | Sei severo o empatico?

Quale professore di Amici sei? E cosa dice questo della tua personalità? Cimentati in questo test psicologico e scoprilo!

Amici di Maria De Filippi continua ad avere successo dopo tanti anni: il talent show di Canale 5 ha un nutrito seguito di fan fedeli e continua ad attirare tantissimi telespettatori. Ormai la trasmissione si sta avvicinando alla finale e sono sette gli allievi rimasti in gara: Isobel e Aaron per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Angelina, Cricca e Maddalena per la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo; Mattia e Wax per la squadra di Raimondo Todaro e Arisa.

Ramon è stato eliminato, ma ha comunque raggiunto un traguardo importante: ha ottenuto un contratto di sei messi presso la compagnia Complexions Contemporary Ballet di New York. L’ultima serata ha visto come ospito Enrico Brignano e Gaia Gozzi, vincitrice di Amici nel 2020.

I suoi compagni di trasmissione lo hanno salutato calorosamente, e Cricca in particolare ha affermato quanto Ramon gli sia stato vicino e quanto per lui sia stata una cosa fondamentale. Il giovane ha conquistato l’affetto e il rispetto di tutti, e sicuramente lascerà un vuoto in trasmissione.

I professori non potrebbero essere più diversi tra loro e infatti spesso discutono sulle scelte degli altri. Tra loro però c’è una grande stima, anche se le loro personalità sono quasi opposte. A chi ti senti più vicino tra loro? Prova a pensare a chi ti senti più affine e scopri che cosa rivela questa scelta sulla tua personalità.

Quale professore di Amici sei?

Se ti senti più vicino a Raimondo Todaro allora sei una persona molto determinata e dedita al tuo lavoro. Sei anche una persona carismatica che sa coinvolgere le persone ed è sempre rispettosa delle idee altrui, anche se non le condivide. Le altre persone sono spinte a seguirvi e vi vedono come un leader.

Se invece ti senti più vicino ad Alessandra Celentano allora sei una persona piuttosto severa, ma hai un cuore d’oro. Dietro la facciata da duro si nasconde una persona molto comprensiva, sempre pacata ma comunque impostata sui suoi obiettivi.

Determinato, empatico, severo

Pensi di essere più affine ad Arisa e Lorella Cuccarini? Entrambe tengono molto ai loro allievi e farebbero di tutto per farli sentire compresi e apprezzati. Sei una persona molto empatica, pronta ad ascoltare i bisogni degli altri e sempre disponibile a dare una mano a chi ti sta intorno.

Se, infine, ti senti più simile a Rudy Zerbi ed Emanuel Lo, sei una persona generalmente tranquilla ma capace di tirare fuori tutta la forza quando ce n’è bisogno. Nessuno può rallentarti dal raggiungere i tuoi obiettivi: o sono con te, o sono contro di te!