Rivoluzione maschilista al GF: Alfonso Signorini dovrò risponderne | CLAMOROSO

La prossima edizione del Grande Fratello potrebbe rivelare novità inedite, cambiando molti suoi aspetti. Tutto è nelle sue mani.

Lo scorso 3 aprile si è conclusa la settima edizione del Grande Fratello VIP e sui concorrenti è calato il sipario. Letteralmente, dal momento che Pier Silvio Berlusconi ha imposto un veto sui gieffini. Infatti, nessun partecipante è stato invitato a nessun programma televisivo, come si faceva prima. Nemmeno la vincitrice stessa, Nikita Pelizon, ha avuto un trattamento diverso.

Questa severità dimostrata da Pier Silvio è dovuta al pessimo comportamento adottato dai concorrenti della casa più spiata d’Italia. Infatti, questa settima edizione è stata quella che è caduta più di tutte nel trash e nel volgare, mostrando scenette assurde e comportandosi oltre i limiti concessi in tv.

Dunque, gli ormai ex gieffini sono stati eclissati da tutte le trasmissioni tv e possono farsi sentire soltanto attraverso i canali social. Tutt’altro destino è toccato al conduttore del reality più seguito di sempre, ovvero Alfonso Signorini.

Infatti, Signorini è sempre al centro dell’attenzione mediatica e si vocifera che è già al lavoro della prossima edizione. Inoltre, si ipotizza che la futura edizione avrà dei ritorni alle origini e dei cambiamenti radicali. D’altronde, Alfonso è un veterano del reality: ne è stato opinionista per cinque anni e conduttore dal 2020.

I cambiamenti della nuova edizione

Sembra proprio che la prossima edizione del Grande Fratello sia una sorta di ritorno alle origini, vale a dire che sarà nuovamente dedicata a personaggi sconosciuti, o quasi. Potrebbero essere influencer, tiktoker e simili. Inoltre, pare che anche la durata subirà un cambiamento: anziché dei sei mesi di reclusione nella casa, diventerebbero soltanto quattro.

Per quanto riguardo il ruolo di opinionista, sembra che Signorini voglia far alzare Sonia Bruganelli e Orietta Berti dalle loro poltrone per far accomodare un altro personaggio famoso e a lui caro. Dunque, il ruolo di opinionista potrebbe appartenere a Pupo.

La reazione di Pupo all’invito di Alfonso

Durante un’intervista a Il Fatto Quotidiano, Pupo ha parlato del conduttore e direttore di Chi in questi termini: “Gli sono affezionato e gli voglio un bene pazzesco. Sono molto legato a lui. Mi ha voluto fare un bellissimo servizio sul suo settimanale. Infatti, sono uscite delle pagine bellissime su Chi e sono molto contento.

Lui mi ha detto: ‘tu devi tornare a fare l’opinionista del Grande Fratello, mi manchi molto’. Io gli ho detto ‘ho già dato, uno come te si incontra una volta nella vita, se va male due!”. Alla fine, quindi, non vedremo Pupo nei panni da opinionista al Grande Fratello. Aspettiamo per scoprire altri dettagli in più sulla nuova edizione.