Paola Caruso: il danno è permanente, soffrirà tutta la vita | Situazione da brividi

Paola Caruso ha raccontato dell’immenso dramma che l’ha colpita e di come sta affrontando la malattia del figlio.

Paola Caruso è una delle showgirl più note del piccolo schermo. La donna ha ottenuto popolarità grazie al ruolo di Bonas in Avanti un altro!. Nel 2003 ha inoltre partecipato a Miss Italia ed è stata ragazza immagine al Billionaire in Costa Smeralda. Nel frattempo si laurea in Giurisprudenza.

Si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo partecipando a Uomini e Donne e a Veline, diventando ospite fissa delle trasmissioni di Barbara D’Urso. A Uomini e Donne era stata corteggiatrice di Fernando che però non l’ha scelta; nel 2007, dopo essersi fatta conoscere con questa esperienza, ha condotto Quiz Show e Quiz Night su Rete Capri.

Dal 2011 al 2016 lavora in Avanti un altro! e ha ottenuto la fama di cui gode ancora oggi. Finita l’esperienza con Bonolis è volata su L’isola dei famosi e si è classificata 4°. È arrivata poi sul grande schermo recitando nel film Natale al Sud, a fianco di Massimo Boldi, Biagio Izzo e Anna Tatangelo.

Nel 2018 ha partecipato a Pechino Express con Tommaso Zorzi, ma si è ritirata all’ottava puntata perché ha scoperto di essere incinta. La showgirl si è presa una pausa dalla televisione fino al 2022. Proprio in quell’anno ha scoperto una verità molto dolorosa.

Paola Caruso e la terribile malattia

Purtroppo la showgirl ha a che fare con un dramma terribile che ha colpito suo figlio Michele. Il bambino, mentre si trovava con la mamma in vacanza a Sharm el-Sheikh, ha avuto una leggera febbre e Caruso lo ha portato da un dottore. Il medico ha iniettato un farmaco che però si è rivelato tossico e ha leso in maniera permanente il nervo sciatico del bimbo.

Tornata in Italia, Caruso ha avuto la conferma dell’accaduto da diversi medici: il farmaco è vietato in Italia per i maggiori di 14 anni. Nel tempo, nonostante alcuni progressi della gamba, il bambino ha ancora pesanti problemi di mobilità; la showgirl ha inoltre raccontato una verità terribile sulla condizione del figlio.

Aggiornamenti preoccupanti

Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin la showgirl ha rivelato un dramma inquietante: il danno al nervo sciatico è permanente e suo figlio non potrà più muovere il piede. Un epilogo straziante, perché Michele dovrà indossare il tutore per tutta la sua vita, causandogli un dolore molto fastidioso.

I medici hanno affermato che l’operazione è l’unica scelta per sperare di cambiare il destino del piccolo, ma non sanno se sarà efficace: gli esiti sono piuttosto incerti. In ogni caso, anche se l’operazione dovesse andare bene, il bambino dovrà comunque indossare un tutore per aiutarlo a camminare. Davvero una situazione straziante per la showgirl.