Mina è stata aggredita con violenza: “Non ti far più vedere” | Non c’è perdono

Mina è stata presa di mira e aggredita con una violenza ingiustificata e fuori luogo che non ha trovato perdono.

Mina Anna Maria Mazzini, conosciuta da tutti semplicemente come “Mina”, è una delle cantanti più importanti della storia della musica italiana. Il suo talento è innegabile e ha segnato intere generazioni. Tra le sue interpretazioni più conosciute ci sono senza dubbio Il cielo in una stanza, Tintarella di Luna, Le mille bolle blu e tanti altri.

Anche se aveva iniziato la carriera di nuotatrice, la sua vera passione è diventata la musica, come sappiamo; a passargliela fu sua nonna Amelia, cantante lirica, che fin da quando era piccola ha insistito per farle prenderle lezioni di pianoforte.

Lo strumento però non si rivela ciò di più adatto a lei, così, dopo aver lasciato gli studi superiori il quarto anno, continua a coltivare le sua passioni che comprendono leggere ma soprattutto cantare. Già da giovanissima, a 18 anni, il suo talento era indubbio per tutti.

Nel 1958, quando si trovava in vacanza con la famiglia a Forte dei Marmi, sale sul palco della Bussola di Marina di Pietrasanta sfidata dagli amici e, così per gioco, comincia una carriera piena di successi che la porterà a solcare i più importanti palchi d’Italia.

Il ritiro dalle scene

Il 1978 è stato l’ultimo anno in cui Mina si è esibita dal vivo. La cantante ha tenuto una serie di concerti a Bussoladomani, in Versilia, introdotti ogni sera da monologhi di attori comici. Gli spettacoli dovevano coprire tutta la stagione estiva, ma la cantante si fermò prima a causa di un’infezione polmonare.

L’ultima apparizione televisiva risale al 2001, quando sul portale Wind vengono trasmesse alcune sessioni di registrazione. Sono ormai tantissimi anni che Mina non appare più al pubblico e ai suoi fan che vorrebbero tanto rivederla ancora una volta. Qualcuno, però, sembra contento di questa assenza.

L’attacco contro Mina

A sferrare il terribile attacco contro Mina è stata una delle sue colleghe e rivali più di lunga data: Iva Zanicchi. Ospite a Verissimo, la cantante ha parlato della sua “nemica” di sempre appellandole con parole molto dure. “È la migliore di tutte ma non ha le basse” ha affermato Zanicchi. “Resta lì a Lugano con quei 120 chilogrammi di peso. E non ti far più vedere mi raccomando”.

L’intendo della cantante era provocatorio e ironico, dal momento che la Zanicchi stima molto la collega e rivale. Il modo però con cui ha scelto di esprimersi non è piaciuto né al pubblico né tantomeno ai fan della Tigre di Cremona. Il web si è scatenato contro Zanicchi per questa sua uscita non proprio felice.