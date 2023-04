Sei intelligente come pensi? Prova questo test difficilissimo | Pochi lo risolvono

Vuoi mettere alla prova la tua intelligenza? Ecco un test fatto proprio per vedere quanto è veloce il tuo cervello.

I test d’intelligenza sono un ottimo passatempo e aiutano a tenere allenata la mente divertendosi. Oggi ce ne sono di molti tipi: quelli con le parole, gli enigmi matematici e le prove visive dove bisogna individuare un elemento nascosto dell’immagine; quello che ci proponiamo oggi è proprio di quest’ultimo tipo.

Si tratta di una foto molto semplice: un paesaggio disegnato con diverse pietre. Dove sta l’inghippo? Una di queste pietre è a forma di cane, ma è molto difficile individuare di quale si tratta, visto che sono tutte molto simili tra loro. Il colore tutto uguale e le sfumature del terreno non aiutano di certo la ricerca.

Queste prove sono adatte a persone di tutte le età e non annoiano mai. Il cervello va allenato a dovere e mantenuto sempre giovane; quale miglior modo di farlo se non divertendosi?

Sei davvero un genio come pensi di essere? Questo è il tuo momento per metterti alla prova. Hai 5 secondi per trovare il cane: ci riuscirai? Non appena lo avrai trovato, o quando ti arrenderai, prova a sfidare amici e colleghi e vedere se qualcuno riesce a fare meglio di te. La sfida è aperta!

Dov’è il cane?

Veniamo ora al test: dove si trova il cane? In questo genere di prove bisogna fare molta attenzione a ogni particolare e non dare nulla per scontato. La prima cosa da fare è liberare la mente da ogni altro pensiero: il test ha bisogno della tua assoluta attenzione. Concentrati e cerca il cane che si mimetizza tra le rocce.

Se proprio non riesci, ecco un piccolo indizio: il cane si trova nella parte destra dell’immagine. Non possiamo dire altro! Ora sta a te trovarlo. Prendi un bel respiro e comincia a cercare per tutta l’immagine, osservando bene ogni porzione; solo così riuscirai a individuarlo.

Hai superato il test?

Ebbene sì: il cane si trova proprio a destra, col muso rivolto verso la cornice dell’immagine. Ora che hai visto dov’è penserai che non era poi così difficile trovarlo. Sei riuscito a individuarlo in meno di 5 secondi o hai avuto bisogno di più tempo? Anche se ci hai messo di più, non preoccuparti: questo piccolo test è servito comunque a rinfrescarti la mente.

Se invece siete riusciti a trovare il cane in meno di 5 secondi: complimenti! Siete davvero dei geni e attenti osservatori. In pochi riescono a trovarlo in così poco tempo; evidentemente siete un passo davanti agli altri e riuscite ad aguzzare la vista per i dettagli davvero importanti.