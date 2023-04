Gessica Notaro: “Si è tolto la vita dopo la morte di papà”, dolore straziante

L’ex Miss Romagna rivela un episodio buio della sua vita, lasciando i presenti senza parole. Scopriamo cos’è successo.

Gessica Notaro è diventata famosa a causa di un tragico evento capitatole diversi anni fa. Nel 2017, infatti, la donna è stata vittima di un attacco con l’acido subito dal suo ex. Dopo questo evento, la Notaro è diventata simbolo per la lotta contro la violenza sulle donne. Ma qualche anno fa, Gessica ha raccontato un altro episodio drammatico della sua vita.

Nel 2019, l’ex Miss Romagna è stata ospite nel programma condotto da Caterina Balivo su Rai1, ovvero Vieni da me. Durante l’intervista, la donna ha ammesso un tragico evento riguardante una persona a lei molto cara e vicina: “Mio fratello si è tolto la vita: aveva solo vent’anni”.

Il fratello della donna, Bruno, ha deciso di togliersi la vita poco dopo la morte del loro adorato padre. Quando è successa la tragedia, lei era ancora molto giovane ed ha così raccontato l’accaduto alla Balivo: “Mio fratello purtroppo non c’è più. Tutto è successo otto mesi dopo la scomparsa di nostro padre. Ancora non sappiamo perché abbia preso questa decisione”.

Inoltre, la Notaro ha aggiunto: “Mi sono fatta tante domande. Aveva solo vent’anni”. Il racconto straziante di Gessica ha commosso persino la padrona di casa, ma subito l’ex Miss le ha chiesto di non versare nessuna lacrima: “Non dobbiamo farlo”. Nell’intervista si sono toccati diversi argomenti e non poteva mancare quello più tragico di tutti, ovvero il suo incidente con l’acido.

La disavventura amorosa di Gessica Notaro

Gessica è stata vittima di un’aggressione con l’acido nel 2017 ed a compiere questo gesto violento è stato il suo ex compagno Jorge Edson Tavares. La Notaro ha rivelato alcuni dettagli della loro storia: “Pensavo di essere innamorata, ma ora so che era dipendenza affettiva. L’amore fa stare bene, non fa stare male.

I manipolatori ti isolano dagli altri, ti fanno credere di non essere abbastanza. Quando sentivo parlare di violenza sulle donne, mi chiedevo che problemi hanno queste donne che si fanno mettere i piedi in testa. Invece no, ho scoperto che può succedere a tutti”.

L’amore diventato odio

Gessica ha poi continuato e concluso il suo drammatico racconto: “All’inizio per lui ero la donna più bella del mondo. Poi a un certo punto non andava bene nulla di quello che facevo, mi metteva costantemente in competizione con le altre donne. Ero dimagrita 7 chili, le persone intorno a me non mi riconoscevano più”.

A causa di quell’evento tragico, Gessica è diventata una delle più note ed attive figure rappresentative nella lotta contro la violenze sulle donne. Gessica Notaro è stata in grado di trasformare il suo dolore e la sua disperazione in forza e sostegno per le altre vittime di violenza ed abusi domestici.