Belen non si presenta all’importante appuntamento | È in crisi profonda

I fan di Belen sono preoccupati: la showgirl non si è presentata all’appuntamento e il motivo è molto serio.

Negli ultimi giorni Belen ha fatto preoccupare i suoi fan dopo che non si è presentata nella trasmissione in cui era attesa. Il motivo la showgirl lo ha spiegato nelle sue storie di Instagram e i suoi follower si sono subito stretti intorno a lei per darle tutto il supporto di cui aveva bisogno.

La showgirl infatti era attesa a Le Iene, programma che conduceva prima insieme a Teo Mammuccari e ora in solitaria. Purtroppo la conduttrice non sarà presente neanche nella prossima puntata del 14 aprile e il motivo è molto serio: Belen ha alcuni problemi di salute di cui deve occuparsi il prima possibile.

I telespettatori si sono subito preoccupati per questa sua assenza: il pubblico de Le Iene ormai è molto vasto e per molti è un appuntamento imprescindibile. Gli inviati del programma, le “iene” per l’appunto, sono amati dagli italiani perché riescono sempre a individuare gli illeciti e portarli all’attenzione delle istituzioni.

Una delle rubriche più note del programma è l’intervista doppia che mette faccia a faccia due personaggi famosi mentre rispondono a domanda spesso molto scomode e provocatorie. Tra i tanti nomi degli inviati ci ricorderemo sicuramente di Enrico Lucci, Giulio Golia, Andrea Pellizzari e Nadia Toffa.

Le Iene

Il programma di cui ora Belen è protagonista va in onda dal 1997: la prima edizione è stata condotta da Simona Ventura, Dario Cassini e Peppe Quintale. Negli anni si sono alternati diversi conduttori; ricordiamo ad esempio il famoso trio composto da Alessia Marcuzzi con Luca e Paolo, e in seguito anche con Claudio Bisio.

La showgirl ha raccolto l’eredità di più di 25 anni di trasmissione ed è ormai entrata nel mood de Le Iene. Nonostante le critiche il programma continua tutt’oggi ad avere successo di pubblico e conquistare sempre nuovi spettatori.

Belen: la grande assente

Come chi segue la trasmissione avrà notato la conduttrice era assente nell’ultima puntata e lo sarà anche in quella del 14 aprile. Al suo posto ci sarà Claudio Santamaria al timone del programma. Ma come mai la showgirl salta non uno, ma due appuntamenti? Il motivo è presto detto: Belen ha il Covid.

Lo ha reso noto lei stessa in una storia su Instagram nella quale ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. “In questi casi si può dire vaf*****lo?” ha esclamato, infastidita per aver contratto il fastidioso virus. “Avevamo appena scoperto che ha il Covid, le abbiamo messo subito la mascherina e abbiamo iniziato a sperare di non essere stati contagiati nel frattempo” ha spiegato la make up artist de Le Iene.