Belen Rodriguez: “Sono incinta”, la rivelazione che mette tutti a tacere | FOTO

Tra le domande che più spesso vengono poste a Belen Rodriguez c’è soprattutto quella se sia incinta del terzo figlio. Ecco come ha risposto.

Belen Rodriguez è stanca di sentirsi chiedere sempre se sia incinta del terzo figlio e allora per “svelare” la verità ha pensato di dire tutto attraverso una foto che ha pubblicato su Instagram dove una volta per tutte mette a tacere ogni domanda o possibile pettegolezzo sulla sua condizione. Ecco cosa è successo.

Ma per raccontare questa storia ci poniamo la stessa domanda che hanno posto a lei tante volte, Belen è o non è incinta? Come spesso accade il gossip, i rotocalchi e i rumors in generale hanno dato una loro precisa opinione raccontando tutto in articoli con relative foto in cui vi sarebbe ora una prova, ora un’altra della gravidanza di Belen, ma naturalmente hanno fatto come al solito i conti senza l’oste.

Belen Rodriguez è abituata ad essere costantemente al centro del gossip e questa volta ha saputo ironizzare molto sul gossip cresciuto intorno a lei con una risposta divertente che ha anche zittito tutti coloro che parlavano senza cognizione di causa. In questo modo la foto, che non lascia dubbi, ha messo fine alla questione.

Così Belen Rodriguez ha dichiarato lei stessa di “essere incinta” e lo ha fatto in modo particolare perché quello che si vede nella foto non è come sembra. La moglie di Stefano De Martino ha così ha postato la foto in un ristorante di sushi, un dettaglio importante se pensiamo che le puerpere non possono mangiare crudi.

Come si è alimentato il gossip

Malgrado la foto nel ristorante di sushi fosse inequivocabile, la stampa ha comunque insistito col dire che Belen era incinta, pertanto la showgirl ha pubblicato un’ulteriore eloquente fotografia rispondendo a modo suo.

Le voci di una terza gravidanza della showgirl infatti si erano susseguite perché Belen Rodriguez aveva messo un like a un commento che le chiedeva se fosse in attesa di un figlio e da quel momento il web si è scatenato.

La verità dietro la foto

L’ultima foto pubblicata sulla questione ha dato la prova che ancora una volta tutte le voci che sono circolate sulla terza gravidanza di Belen erano solo fake news.

Belen ha condiviso una serie di fotografie dove la vediamo insieme ai suoi amici Antonio Perfetto e Lollo e li vediamo tutti e tre indossare delle pance finte che simulano una gravidanza e sotto la foto possiamo leggere: “Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due!” (Fake news)”