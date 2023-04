Mara Venier, salta fuori la foto inedita che sconvolge il web | Irriconoscibile

La conduttrice e opinionista tv come non è mai stata vista: ecco la foto sorprendente.

Una delle conduttrici tv che abbiamo visto dappertutto, in tantissimi programmi dalla Rai alla Mediaset, e che è ammirata da milioni di spettatori, ha deciso di mostrarsi al pubblico in una veste mai vista prima, ed è davvero sconvolgente.

La foto, infatti, sta diventando virale, conquistando l’attenzione proprio di tutti che continuano a postarla su tutti i social. E se ancora non avete capito di chi stiamo parlando, lo sveliamo subito.

La chioma bionda e la voce profonda, il carisma e sfrontatezza, gli occhi sorridenti. Una donna che ha da sempre catturato con la sua simpatia e la sua spontaneità tutti noi, ecco chi è: Mara Venier, soprannominata la Zia degli italiani. Se adesso è indubbiamente una bellissima donna, c’è altro da vedere e ce lo mostra lei stessa.

Mara Venier è molto attiva sui social e ha deciso di condividere con i suoi fan una foto del suo passato, e siamo lieti di mostrarla qui, per conoscere in maniera più approfondita la nostra conduttrice preferita.

Com’era in passato Mara Venier?

La conduttrice ha sempre condiviso con i suoi fan tantissimi scorci della sua vita personale e intima, per creare un contatto più profondo e che non si limiti alla visione di una realtà televisiva che ha ben poco di reale.

Così tra il pubblico ci sono anche i più ostili, gli hater, che criticano Mara senza scrupoli, senza peli sulla lingua, con commenti cattivi che insultano il suo fisico e la sua persona: le viene detto di mettersi a dieta, o di cambiare pettinatura. Restando cortese e gentile, Mara risponde assecondando le richieste, con ironia sfacciata, che rivela una sicurezza e, allo stesso tempo, menefreghismo che dovrebbe essere d’esempio per tutti quelli che vengono criticati ogni giorno da gente che nemmeno conoscono.

Mara Venier si mette a nudo, la sua risposta agli hater

Per tutta risposta Mara Venier, interviene in prima persona per rivelarsi al mondo del social, hater compresi, e a tutti noi che l’amiamo, attraverso una foto mai vista prima che ci lascia davvero senza fiato.

La conduttrice si svela quindi al suo pubblico, e lo fa con una foto che la ritrae da giovane, da adolescente, quando ancora era solo Mara. La foto di una Mara Venier molto giovane, piena di vita, elegante e seducente, è di una bellezza disarmante, e non possiamo che restare incantati a guardarla.