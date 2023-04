Serena Bortone cacciata dalla Rai! Ecco chi le ruba il posto | Volto famosissimo

Serena Bortone potrebbe non tornare per la prossima stagione di Oggi è un altro giorno. La Rai sta per prendere una decisione irremovibile. Ecco chi la sostituisce!

E’ in questo momento una delle giornaliste e conduttrici più apprezzate e note del panorama televisivo italiano. Stiamo parlano di Serena Bortone al timone di Oggi è un altro giorno, trasmissione in onda nella fascia pomeridiana su Rai.

Dopo un inizio con alcuni tentennamenti il programma ha preso il via diventando uno dei più seguiti di quell’ora oltre che molto cliccato su web. Questo grazie anche alla capacità di Serena Bortone di intervistare gli ospiti con grande empatia e di affrontare gli argomenti di attualità con molto rispetto.

Tuttavia, un’ombra sembra aleggiare attorno alla sua figura in quanto ci sarebbe una grossa probabilità che proprio lei venga sostituita nella prossima stagione di Oggi è un altro giorno.

Sarebbe davvero un brutto colpo per la giornalista dato che lei stessa ha ideato questo programma assieme all’autore Roberto Giannotti nel 2020 durante i difficili mesi della quarantena e del covid. C’è un nome fra tutti che sembra essere quello più papabile per sostituire la Bortone ed è un nome che tutti noi conosciamo.

Le scelte delle Rai per la nuova stagione

Siamo da poco entrati nella stagione primaverile e già tra i vertici Rai si cerca di capire come ci si organizzerà per il palinsesto del prossimo anno. A quanto pare i programmi Rai andranno incontro a diversi cambiamenti che potrebbero destabilizzare e non poco i fedeli spettatori del servizio pubblico.

Intanto, per rassicurare i tanti fan del Paradiso delle Signore, la serie televisiva italiana tornera nuovamente con le sue avventure e con i suoi drammi che da diverso tempo incantano tanto il pubblico italiano. Stessa sorte per un programma cult di Rai 1 ossia La vita in diretta che sarà quasi sicuramente condotto ancora da Alberto Matano. Ma quale sarà il futuro di Oggi è un altro giorno?

Il futuro di Oggi è un altro giorno

Secondo alcune indiscrezioni, quindi, non solo Serena Bortone potrebbe essere sostituita ma anche il suo programma potrebbe essere totalmente rimpiazzato. A prendere il posto della Bortone e della sua trasmissione sarà con molta probabilità Tiberio Timperi con un format totalmente nuovo.

Quindi, non si tratterebbe di sostituzione ma proprio di un cambio radicale di palinsesto. Non è dato sapere se queste fughe di notizia abbiano poi un fondo di verità. Quello che sembra certo è che il futuro della Rai è tutto da scrivere e mentre quello di Tiberio Timperi è in ascesa, quello della Bortone subirà una battuta d’arresto.