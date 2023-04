Harry e Meghan si sono separati, lui è stato visto da solo | Scelta definitiva

I Duchi del Sussex tornano a far parlare di loro e si respira aria di divorzio nella coppia. Sarà la scelta definitiva?

Gli scandali che implicano la Royal Family sono numerosi e i maggiori protagonisti sono Harry e Meghan Markle. I due hanno stravolto le regole di Buckingham Palace da quando, poco dopo le nozze, hanno preso la decisione di lasciare l’Inghilterra per gli Stati Uniti d’America, rinunciando anche agli obblighi dei membri senior.

Da quel momento in poi, le indiscrezioni provenienti dai Duchi del Sussex non si sono più fermate: dalle irriverenti e scomode verità svelate durante le interviste concesse dalla Markle, ai segreti confidenziali e delicati della Famiglia Reale spiattellati da Harry nel suo libro Spare. Insomma, i due coniugi ne hanno fatte di tutti i colori, ma adesso sembrano essersi divisi.

Non è ancora chiaro il rapporto definitivo che stanno vivendo in questo momento Harry e Meghan, ma sembra che i due stiano pensando al divorzio. Il prossimo 6 maggio, per l’incoronazione di Re Carlo III, pare che la coppia presenzierà soltanto come “da protocollo”, senza che simboleggi altri messaggi segreti di riappacificazione matrimoniale.

Harry contro il Daily Mail

Di recente, il secondogenito di Re Carlo III e della compianta Lady Diana è stato avvistato a Londra senza la sua conserte Meghan. Il Duca del Sussex si è recato nella capitale inglese per la sua deposizione nella causa contro il quotidiano Daily Mail. Come Harry, anche Elton John ed altri cinque personaggi famosi stanno facendo causa all’editore del giornale.

Il motivo sembra essere semplice ma severo, ovvero i personaggi di alto profilo accusano l’editore del Daily Mail per aver fatto intercettazioni telefoniche ed altre violazioni della privacy. In molti hanno notato l’assenza della Markle e alcuni hanno presupposto varie possibilità: una sua gravidanza o l’imminente divorzio.

Harry e Meghan si lasciano (?)

Dal momento che il Duca del Sussex è stato visto a Londra sia per la deposizione contro il quotidiano Daily Mail (episodio accaduto una settimana fa) che per una visita segreta al padre (fatta un mese fa) senza essere accompagnato dalla Duchessa del Sussex, molte persone hanno pensato che tra i due ci fosse aria di crisi.

D’altronde non sarebbe la prima volta che i rumors su un loro possibile divorzio inondando le comunicazioni mediatiche. Tuttavia, non si hanno ancora nessun tipo di conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Anche l’ipotesi di una gravidanza è sospesa nel dubbio. Insomma, solo il tempo ci dirà se Harry e Meghan siano davvero in crisi oppure la loro famiglia si sta allargando.