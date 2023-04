Lutto Maria Grazia Cucinotta, l’addio straziante: “Ciao amico mio” | Una perdita enorme

Maria Grazia Cucinotta ha condiviso il suo dolore per la perdita di un amico e collega al quale era molto legata.

Il mondo del cinema ha perso un altro grande nome e ha lasciato tutti di sasso. È successo tutto all’improvviso, in un modo che nessuno si sarebbe mai immaginato: un grande attore se n’è andato lasciando un vuoto enorme che sarà difficile da colmare.

Si tratta di un personaggio di grande talento a cui anche Maria Grazia Cucinotta ha voluto rendere omaggio con un messaggio pieno d’affetto che ha commosso tutti i suoi fan. L’attore era amato e rispettato da tutti e lo dimostra il fatto che l’intero mondo del cinema ha sofferto la perdita con grande dolore.

Stiamo parlando di un attore che ha recitato in La passione di Cristo di Mel Gibson, pellicola grazie alla quale ha ottenuto la fama mondiale. La sua carriera però è iniziata proprio in Italia come protagonista de Il mestiere delle armi di Ermanno Olmi che vinse anche il David di Donatello come miglior film.

Proprio questo ruolo lo fece conoscere anche in America e Mel Gibson lo scelse per far parte del cast del suo film. Il regista lo avrebbe voluto anche nel suo prossimo film, La Resurrezione, ma purtroppo il grande attore se n’è andato prima di poter cominciare nuovi progetti.

Una grande star

Molti di voi lo avranno capito: stiamo parlando di Christo Jivkov. L’attore, di origini bulgare, aveva interpretato Giovanni nel capolavoro di Mel Gibson. Purtroppo l’artista è scomparso prematuramente lo scorso 31 marzo a causa di un cancro ai polmoni: aveva solo 48 anni e una carriera davanti.

L’attore si è spento a Los Angeles dopo una lunga battaglia. L’intera Hollywood si è stretta attorno alla famiglia e ha ricordato Jivkov, persona di grande talento e amata dai suoi colleghi. L’uomo aveva anche recitato in Barbarossa di Renzo Martinelli e Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores.

L’addio di Maria Grazia Cucinotta

“Non voglio ancora crederci che non ci sei più” ha commentato Maria Grazia Cucinotta. “Dolore infinito… Ciao Christo, amico mio, anima gentile, la tua lotta per la vita, era la lotta di tutti quelli che ti vogliono bene” ha concluso commossa. L’attrice, conosciuta internazionalmente per il suo ruolo ne Il postino, aveva collaborato con l’attore in Fly Light di Roberto Lippolis, nel 2009.

Nel film Cucinotta vestiva i panni di Cristina, mentre Christo Jikvov aveva interpretato Augusto. La sua scomparsa ha avuto un’enorme risonanza sia a Hollywood che nel nostro paese: l’attore era molto amato anche dal pubblico italiano.