Enrico Papi passa alle vie legali: “Scattano inevitabili le denunce” | Situazione al limite

Il conduttore ha deciso di procedere per vie legali e lo esclama sui social.

Enrico Papi, conduttore televisivo tra i più amati per il carisma e la simpatia, è riapparso sui canali della Mediaset soltanto da pochi anni, dopo aver condotto alcuni programmi su TV8 e un periodo di stop dal mondo dello spettacolo.

Nel 2021 è stato chiamato, infatti, per condurre il programma Scherzi a parte, ottenendo un ottimo consenso, il che gli ha consentito di essere nominato come opinionista per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023.

La sua carriera è iniziata in Rai, a partire dagli anni 80, passando poi per la Mediaset dove ha indiscutibilmente consolidato la propria immagine, per la conduzione di trasmissioni televisive iconiche, e che tutt’ora sono associati alla sua persona, come Sarabanda, La pupa e il secchione, Matricole & Meteore o La ruota della fortuna.

Adesso siamo curiosissimi di trovarlo accanto a Vladimir Luxuria e Ilary Blasi, in una veste che gli calza a pennello: quella di opinionista, data la sua fama nel mondo del gossip. Non possiamo che aspettare di vederlo all’opera con i suoi commenti sui naufraghi di quest’anno.

Enrico Papi è furioso. Cosa è successo?

Conosciuto e apprezzato per il suo senso dell’umorismo e il sorriso perennemente stampato sulla faccia, ultimamente, però, il suo temperamento è decisamente cambiato. A far suonare il campanello dall’arme è proprio lo stesso conduttore che sui social ha sfogato tutta la sua rabbia.

Enrico Papi, infatti, ha sempre condiviso molto della sua vita sui social e spesso lo abbiamo anche visto interagire con i suoi fan, rivelandosi cordiale e gentile: esattamente la persona che ci si aspetterebbe di vedere da ciò che mostra sullo schermo.

Enrico Papi si sfoga sui social: ecco le ragioni

Nessuno, dunque, si sarebbe mai aspettato una reazione del genere da un personaggio come Enrico Papi, abituati come siamo a vederlo sempre tranquillo e pacato. Tuttavia, questa volta, le sue parole non lasciano spazio ad equivoci: il suo è un rimprovero pieno di rabbia verso una serie di notizie false riguardo la sua morte.

Ecco che, non essendo la prima volta che viene fuori una simile notizia, Enrico Papi ha deciso di procedere attraverso vie legali ed è quello che rivela con un Tweet, rivolgendosi non a un interlocutore in particolare e con un messaggio che lascia trasparire tutta la sua frustrazione: “quando si passa il limite” afferma, “scattano inevitabili anche le denunce”.