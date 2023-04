Aurora Ramazzotti ha una gemella segreta: finalmente appare in pubblico | FOTO

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti mostra, per la prima volta, la sua gemella nascosta. Scopriamo chi è.

Aurora Ramazzotti è la figlia della conduttrice svizzera Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti. Lo scorso 30 marzo ha dato alla luce il suo primogenito avuto con il compagno Goffredo Cerza. La coppia ha deciso di chiamare il loro adorato pargolo Cesare Augusto e i neononni non potrebbero essere più contenti.

La Ramazzotti è sempre al centro del gossip, per un motivo o per un altro. Ad esempio, quando ancora non si sapeva che fosse incinta, le prime indiscrezioni riguardo ad una sua presunta gravidanza le avevano dato molto fastidio, dal momento che lei non aveva ancora detto niente sulla questione.

Una volta confermata la dolce attesa, il pubblico italiano non ha fatto altro che domandarsi come l’avrebbero chiamato, se era un bimbo o una bimba e come la stava prendendo la Hunziker. Insomma, per essere una celebrità bisogna fare i conti anche con le curiosità dei fan. Anche se, molto spesso, esagerano, stressando il VIP interessato.

Ad ogni modo, adesso che ha finalmente partorito, Aurora può godersi le gioie da neomamma che la attendono. Insieme ad una buona dose di dolori. Nel mentre, il popolo del web non si ferma mai ed ha osservato che nel mondo dello spettacolo c’è una sosia di Aurora. I suoi followers l’hanno fatto notare anche alla diretta interessata, che si è vista d’accordo con i loro commenti.

La sosia di Aurora Ramazzotti è un’attrice

La giovane in questione fa parte del cast di Mare Fuori, la fortunata serie tv targata Rai ambientata in un penitenziario minorile di Napoli. La sosia della Ramazzotti è Rosa Ricci, la giovane attrice che recita nei panni di Maria Esposito.

Uno dei tanti follower di Aurora le ha mandato un messaggio facendole notare l’incredibile somiglianza tra le due e la neomamma ha risposto così: “L’ho pensato anche io guardando la serie…potremmo essere sorelle!”.

Aurora simile ad un’altra celebrità mondiale

Non è la prima volta che Aurora trova delle somiglianze con altre ragazze. Ad esempio, confrontando una sua foto da piccola, possiamo vedere che somigliava anche alla piccola di Harry e Meghan, ovvero Lilibet Diana. Mamma Michelle ha rivelato l’arcano circa i lineamenti particolari della figlia.

La Hunziker ha rivelato che sua mamma Ineke è olandese, ma nella sua famiglia ci sono anche origini indonesiane. Evidentemente, Aurora Ramazzotti ha preso da quel ramo della famiglia di Michelle ed ecco perché la giovane mamma ha questi lineamenti orientaleggianti così spiccati.