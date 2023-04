Bufer ad Amici, Todaro contro tutti: scatta la censura | Ecco cosa è stato tagliato nella puntata dell’8 aprile

L’intervento di Raimondo Todaro censurato da Amici è sulla bocca di tutti: finalmente esce fuori cosa ha detto veramente.

Negli ultimi giorni su Twitter tè entrato in tendenza l’hashtag #amici perché una parte della puntata è stata eliminata dalla produzione e quindi non è stata mandata in onda.

Tutti si chiedono cosa sia successo, perché hanno scelto di censurare un pezzo del programma. Finalmente è uscita la verità che vede come protagonista Raimondo Todaro.

Il maestro di latino americano si sarebbe infuriato con un collega, tantoché è servito l’intervento di Maria. Come se non bastasse, Todaro avrebbe spifferato il nome della vincitrice, facendo infuriare anche la padrona di casa. Ecco cosa è successo.

Raimondo Todaro contro tutti: ecco cosa è stato censurato ad Amici

I telespettatori sanno che le puntate di Amici sono registrate e proprio per questo in post-produzione gli addetti ai lavori potrebbero scegliere di apportare drastiche modifiche alla puntata. Con quella dell’ultimo sabato, 8 aprile, è stato fatto un grande lavoro di taglia e cuci. Infatti, la produzione non ha mandato in onda uno spezzone fondamentale in cui Todaro litigava pesantemente con Rudy Zerbi e in un momento di rabbia ha spifferato il nome del vincitore. A raccontarlo sono stati i ragazzi nel pubblico che, notando la censura in prima serata, hanno utilizzato i propri account Twitter per raccontare quanto avvenuto veramente.

Con due suoi allievi a rischio eliminazione, Raimondo Todaro è scoppiato e ha rimproverato a Rudy Zerbi di aver mandato in sfida Angelina e non Cricca. Zerbi ha ammesso di aver giocato di strategia, facendo infuriare ancora di più il prof di latino che ha perso la pazienza, tantoché è servito l’intervento di Maria. Nemmeno le sue parole sono servite a calmare gli animi, perché si è scatenato un aspro dibattito tra insegnante e conduttrice.

Maria De Filippi attacca durante Raimondo Todaro

Durnate lo scontro Maria ha dettto a Raimondo che il suo sfogo non era utile né per i concorrenti né per il programma perché avrebbero avuto come conseguenza sminuire Maddalena e far passare Angelina come la “prima della classe”. Per Todaro, invece, è un’ovvietà che Angelina sia la vincitrice indiscussa del programma: “Arrivati a questo punto, per me sono tutti bravissimi, ma Angelina è una fuoriclasse e per me c’è gente più scarsa, quindi stasera saluto uno dei miei,” ha detto.

“Okay Raimondo, se per te Angelina vince ‘sto programma, dalle direttamente la coppa. Che ci stiamo a fare qui se la pensi così?”. Ha ribattutto infuriata Maria. Poi, come sappiamo tutti, la produzione ha deciso di nasconderci questo scontro evitando di mandarlo in onda.