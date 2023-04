Amici, duro colpo per Cuccarini e Zerbi: non possono insegnare | Polemica feroce

Scatta la polemica ad Amici di Maria De Filippi: un ex volto del programma si è scagliato duramente contro Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

La ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi è cominciata: a partire dal 18 marzo scorso ballerini e cantanti hanno cominciato il loro percorso di crescita nella scuola-talent più famosa d’Italia. Le puntate vanno in onda ogni sabato su Canale 5 in prima serata e terranno compagnia agli italiani per nove settimane, con la finale prevista per il 13 maggio.

Al timone delle tre squadre troviamo di nuovo Lorella Cuccarini insieme a Emanuel Lo, Rudy Zerbi con Alessandra Celentano, e Arisa con Raimondo Todaro. Tre puntate hanno già segnato il fallimento o il successo dei partecipanti: in tutto ne sono stati eliminati 5, 3 della squadra Cuccarini-Lo e 2 della Zerbi-Celentano.

Il pubblico ha dovuto salutare Samu (Samuele Segreto), NDG (Nicolò di Girolamo), Megan Ria, Gianmarco Petrelli e Piccolo G (Giovanni Rinaldi). Al momento rimangono in gara 4 cantautori, 5 ballerini e una cantante. Già si respirano le prime invidie e gelosie nel programma.

Ma ecco che il talent show è stato colpito da pesanti critiche da uno dei volti storici del programma, che ha espresso il suo parere su alcuni insegnanti che, a detta sua, non meritano di stare nel programma. A una manciata di puntate dall’inizio non mancano già le polemiche infuocate.

Il duro attacco a Cuccarini e Zerbi

Quest’anno Amici deve affrontare fin da subito gli attacchi “esterni”: il programma è stato coinvolto da una pioggia di critiche, rivolte in particolare agli insegnanti Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. A lanciarle è stato uno degli ex volti del programma: si tratta di Luca Jurman, cantante e produttore discografico.

“Il problema è che hanno un titolo che non spetta loro” ha affermato parlando dei due insegnanti. “Nessuno di loro può indossare il titolo di professore di canto” ha riferito a Nuovo TV, per niente soddisfatto di come sta andando il programma. “Ci sono professori di danza, come Alessandra Celentano, che insegnano la tecnica, ma non mi pare che Lorella o Rudy insegnino tecnica di canto. Arisa non lo so”.

Addio ad Amici?

L’attacco di Jurman è continuato più severo che mai: “Credo che nessuno di loro abbia la conoscenza o l’esperienza per andare a fare i docenti in una trasmissione come Amici, dove si parla di talento, e si deve soprattutto insegnare come gestirlo” ha concluso. Una critica che lascia davvero a bocca aperta, ma che fa sorgere una domanda: rivedremo Cuccarini e Zerbi il prossimo anno?

Al momento non c’è alcun indizio che faccia pensare a un cambio di corpo insegnanti e Maria De Filippi non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. I due insegnanti non hanno ancora risposto alle critiche, e non è detto che lo facciamo. Forse l’esternazione di Jurman cadrà nel vuoto.