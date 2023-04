Eleonora Daniele: appare la foto rarissima con la figlia e strappa il cuore | Bellissima

Non c’erano dubbi che la figlia di Eleonora Daniele fosse bellissima come la mamma, eppure la foto sui social ha superato ogni previsione.

Conosciamo tutti Eleonora Daniele, famosa conduttrice di Storie Italiane, programma firmato Rai in cui i protagonisti raccontano in prima persona le loro esperienze di vita talvolta turbolente.

Nelle ultime ore la conduttrice e giornalista si è lasciata andare mostrando il suo lato dolce: ha pubblicato sulle storie di Instagram uno scatto commovente che la ritrae in compagnia di sua figlia Carlotta, nata dall’amore con Giulio Tassoni.

I fan sono rimasti sbalorditi difronte alla bellezza della bambina: c’era da immaginarselo che la figlia fosse bella almeno quanto lei, ma le persone sono rimaste davvero incantante.

Eleonora Daniele, la vita da mamma

Classe 1976, Eleonora Daniele inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo grazie alla passione per la recitazione che la accompagna fin da piccola. Giovanissima partecipa alla seconda edizione del Grande Fratello, reality grazie al quale viene conosciuta dal grande pubblico, che fin da subito apprezza la sua spiccata personalità. Successivamente prende il volo la sua carriera da attrice: entra nel cast della fiction de “La Squadra” e di “Un Posto al Sole”. Nel 2004 avviene un cambio di rotta: quell’anno debutta come presentatrice a “Unomattina”. Nel frattempo diventa giornalista professionista, titolo che le permetterà di diventare la padrona di casa di “Storie Italiane”, il suo programma per eccellenza.

Nelle ultime ore si sta parlando di lei perché ha condiviso con i suoi followers un momento di dolcezza molto intimo e privato. Eleonora Daniele è una mamma impegnatissima per via dei suoi impegni lavorativi, eppure riesce ad essere sempre presente per la sua bimba. Il padre è l’imprenditore Giulio Tassoni, con cui è stata fidanzata per ben 16 anni prima di sposarsi. Carlotta nasce nel 2020, quindi è ancora molto piccola, ma è già stupenda e ha tutte le potenzialità per diventare di una bellezza unica e affascinante.

Eleonora Daniele cede e mostra la sua bambina

La conduttrice si espone poco su sua figlia: ha sempre detto di volerla proteggere dall’opinione pubblica, motivo per cui ha sempre cercato di tenerla lontana dai riflettori. Ha provato a separare il più possibile la sua vita sentimentale da quella professionale, eppure questa volta ha ceduto.

Gli scatti pubblicati sulle storie di Instagram che le ritraggono insieme sono dolci e commoventi, perché le due si tengono per mano mentre sono in montagna. Le foto l’hanno fatta uscire allo scoperto: Eleonora Daniele è una mamma innamoratissima della sua splendida bambina, Carlotta.