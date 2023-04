Laura Freddi, grave incidente: hanno fatto il possibile | Non c’è stato niente da fare

La ben nota showgirl romana ha avuto una vita molto travagliata, ma un episodio in particolare l’ha annientata definitivamente.

Laura Freddi è una delle tante showgirl della televisione italiana che sono poi passate in secondo piano perché hanno deciso di dedicarsi di più alla famiglia che alla carriera. La Freddi ha avuto i suoi esordi nel mondo dello spettacolo durante gli anni ’90, e proprio in quel periodo ha anche avuto il suo boom di notorietà.

Laura ha avuto un grande successo negli anni ’90, quando ha lavorato come valletta a Non è la Rai e, in seguito, ha avuto il ruolo di velina a Striscia la Notizia. Dopo questi inizi del piccolo schermo, la Freddi ha poi preso le redini di diversi programmi tv.

Oltre alla vita professionale, Laura è molto conosciuta anche per la sua vita privata e sentimentale. I telespettatori italiani sanno che le esperienze amorose della Freddi non si sono mai concluse nel migliore dei modi. Almeno fino a qualche anno fa.

La relazione più conosciuta dal pubblico del Bel Paese è quella che la Freddi ha avuto con il conduttore di Canale5 Paolo Bonolis. I due sono stati insieme per cinque anni, dal 1990 al 1995, per poi dirsi addio per sempre. Si vocifera che lui l’avrebbe lasciata perché lei avrebbe voluto sposarlo, ma la verità rimane sepolta tra Laura e Paolo.

Il matrimonio di Laura Freddi

Quando la relazione sentimentale con Bonolis era arrivata al capolinea, la Freddi ha vissuto anni di sconforto emotivo. Durante l’esperienza lavorativa a Non è la Rai, Laura ha fatto la conoscenza dell’imprenditore Claudio Casavecchia nel 1992. Dopo quel periodo, i due si sono persi di vista, ma nel 2006 si sono sposati.

Purtroppo, però, il loro matrimonio è durato poco e si sono separati nel 2008. Adesso Laura ha una relazione stabile con il fisioterapista Leonardo D’Amico, conosciuto nel 2013. La coppia non è ancora convolata a nozze, ma nel 2018 hanno allargato la loro famiglia con la nascita dell’amata figlia Ginevra.

La depressione di Laura Freddi dopo il grave incidente

Prima di ottenere il suo lieto fine, caratterizzato da Leonardo e dalla loro figlioletta Ginevra, Laura ha passato un terribile momento nella sua vita. Il peggiore, per una donna. Stiamo parlando di un aborto spontaneo che la Freddi ha dovuto subire al terzo mese di gravidanza, non c’è stato nulla da fare. Questo, molto probabilmente, è il motivo cardine per il quale lei e Casavecchia si sono detti addio.

Dopo quella orrenda esperienza, Laura è entrata in una fase depressiva della sua vita. La showgirl ha dovuto affrontare diversi ostacoli per rimettersi in piedi e ritrovare la gioia di vivere. Per fortuna, la Dea Bendata l’ha aiutata e, infatti, nel 2013 ha incontrato il suo attuale compagno e nel 2018 ha avuto la sua adorata figlia. Adesso Laura Freddi sogna di pronunciare quel fatidico sì.