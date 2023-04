Barbara D’Urso innamorata persa: arriva la confessione | Segreto inaspettato

Barbara D’Urso come non te l’aspetti: la conduttrice confessa un forte sentimento per una sua “vecchia amica”.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate di sempre: di cuore, spiritosa, partenopea, è entrata da anni nelle case degli italiani che ogni pomeriggio la seguono con passione durante il suo programma su Mediaset Pomeriggio 5.

Nonostante sia una delle conduttrici più amate di sempre, non si sa molto della sua vita privata, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Lei, infatti, è sempre stata molto riservata per quanto riguarda il lato amoroso e non si è mai esposta troppo. Questa volta, però, ha sorpreso tutti con una dichirazione sui social: non ha potuto fare a meno di confessare per chi batte il suo cuore.

La foto ha sconvolto il web, dove in questi giorni non si parla d’altro. Nessuno si aspettava che sarebbe uscita allo scoperto senza problemi. Sappiamo quanto sia bella e affascinante, per questo sembrava strano che non avesse un uomo al suo fianco.

Barbara D’Urso confessa: ecco chi è l’amore della sua vita

Sicuramente la D’Urso ha poco tempo libero: tra le dirette su Mediaset, l’esperienza in teatro e la passione per la danza, è sempre impegnata. Essendo però un’inguaribile romantica, nel suo cuore c’è sempre spazio per l’amore vero.

Una delle passioni, come consiglia sempre, è quella di amarsi e amare: il suo segreto per la felicità è fare ciò che la fa stare bene, dalle cose più semplici a quelle più complesse. Splendida 65enne è un esempio di vita per molte donne, proprio per questo ha scritto un libro in cui spiega la chiave del suo benessere.

Un amore giovanile

Negli ultimi giorni ha rivelato un segreto inaspettato che ha lasciato di stucco i suoi ammiratori. Lei ha tantissime passioni, come quella di ammirare la natura, il mare, fare danza e tenersi allenata con la ginnastica. Non solo, ama anche cucinare, magari procurandosi frutta e verdura di stagione dal suo orto di casa. Ma il suo grande amore è lei, e lo ha svelato al mondo intero: stiamo parlando della sua macchina, vecchia amica e compagna di vita.

La sua lei è un Maggiolino rosso che ha mostrato ai suoi followers con una foto divertente su Instagram: color fuoco, linee sinuosa e luminosa, è lei la fedelissima compagna di vita e di viaggio della D’Urso, quella vecchia amica che ogni giorno la fa innamorare e che non abbandonerà mai. Chi l’avrebbe mai detto che Barbara è un’appassionata d’auto? Eppure il suo cuore appartiene a un Maggiolino rosso.