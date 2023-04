Maurizio Costanzo: salta fuori l’altra donna, va a lei l’eredità | Nulla a Maria De Filippi

Annunciata la vera “erede” di Maurizio Costanzo: è una donna, ma non è Maria De Filippi. Non immaginerete mai di chi si tratta.

La scomparsa di Maurizio Costanzo ha lasciato un vuoto enorme nella televisione italiana: il giornalista è stato e sarà una delle figure più importanti nel mondo dello spettacolo. Il Maurizio Costanzo show rimarrà nella storia come una delle trasmissioni cult più seguite dai telespettatori.

Di recente si è pensato spesso a chi potrebbe sostituirlo, anche se, è ovvio, nessuno riuscirà a eguagliare il suo talento. Uno dei nomi che è venuto in mente a molti è quello di Maria De Filippi, sua compagna dal 1995. Eppure pare proprio che non sarà lei a prendersi l’eredità del giornalista.

I due coniugi erano molto legati e per la conduttrice è stato un duro colpo dal quale deve ancora riprendersi. La coppia non aveva mai avuto figli naturali, ma aveva deciso di adottare Gabriele, che oggi ha 31 anni e ha supportato la madre durante il dolore del lutto.

La conduttrice è tornata in televisione dopo un breve periodo di assenza per rimettersi in forze e dare il meglio ai telespettatori che la amano tanto. De Filippi ha ricevuto tantissimo affetto, sia sui social che di persona: in tanti sono andati a porgere l’ultimo saluto a Costanzo e far sentire la propria vicinanza alla conduttrice.

L’erede di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo è nel mondo del giornalismo da sempre: ha iniziato la sua carriera nel 1956, quando aveva solo 18 anni, e in poco tempo divenne anche autore radiofonico e televisivo. Lui stesso in più occasioni ammise di aver voluto fare il giornalista sin da quando era bambino, e in breve tempo ha realizzato il suo sogno.

Il suo programma è tra i più celebrati e longevi della televisione italiana: il talk show andava in onda dal 1982. Una carriera immensa, difficile da eguagliare, ma adesso è tempo di andare avanti e capire chi potrebbe farsi carico di un’eredità così importante.

Claudio Lippi rivela tutto

Ospite a Pomeriggio 5, Claudio Lippi ha parlato di Maurizio Costanzo, del suo apporto alla televisione e del loro legame, e ha anche rivelato il nome di chi, secondo lui, potrebbe essere la vera erede del lavoro di Costanzo. Nella sua trasmissione sono passati tanti ospiti e il giornalista è sempre riuscito a proporli al pubblico sotto una nuova luce.

Ebbene, con lo stupore della conduttrice stessa, Lippi ha affermato che sarebbe proprio Barbara D’Urso a dover prendere il testimone di Costanzo. “Oggi sono qui per te e per lui. Questo io lo devo a te perché è una specie di eredità che mi sento autorizzato a fare; un testamento ideale che sicuramente farebbe molto piacere a Maurizio” ha affermato, di fronte all’incredula conduttrice.