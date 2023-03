Amici: “Oggi non sarei qua” situazione devastante per il volto noto | Da brividi

È una delle ballerine più amate di Amici 22, ma pochi sanno che storia di vita ha alle spalle: il racconto è straziante.

La classe di questa edizione di Amici è piena di talenti e lo si era capito fin da subito: sia nel canto che nel ballo, ci sono giovani pieni di voglia di migliorarsi e creatività. Indipendentemente dal risultato finale, sicuramente tutti hanno davanti a sé una carriera promettente e faranno della loro passione un lavoro.

Il serale di Amici è iniziato da poco, ma i ragazzi sono già sottopressione. Nonostante questo, si tratta di un’esperienza indimenticabile che gli dà la possibilità di raccontarsi ancora di più.

Tra le tante, la storia di Megan ha davvero lasciato il segno. La bellissima ballerina si è presentata ad Amici consapevole di avere delle lacune tecniche. Il suo obiettivo era diventare “una ballerina bella che balla”: ha raccontato più volte di non voler più essere selezionata dai coreografi solo per il suo aspetto fisico.

Amici, la storia di Megan è un esempio di forza

L’alunna di Emanuel Lo si è detta stufa di essere selezionata per la sua bellezza, ecco perché si è messa in gioco per migliorarsi. La scuola di Amici è sicuramente un’ottima palestra, soprattutto per una persona come lei che – a causa di problemi economici – non ha potuto studiare prima.

In questi giorni sul web non si fa d’altro che parlare di lei per via di un vecchio video che sta circolando, risalente al 2009 al programma Chi ha incastrato Peter Pan? Nelle immagini si vede una bellissima bambina di 4 anni dai capelli ricci, che chiede a Chiambretti di ballare con lei la pizzica salentina. Quella bambina era proprio lei, Megan di Amici, che fin da piccola non riusciva a stare ferma e sentiva il bisogno di ballare.

Megan parla della mamma: “Si è tolta il cibo dalla bocca”

Il video dimostra che, nonostante le difficoltà e i problemi economici, Megan è stata una bambina felice: “Se sono dove sono è grazie a mia madre. Devo tutto a lei. In casa non avevamo soldi. C’è stato un periodo che non avevamo neanche la luce. Lei ha fatto trecentomila lavori, come la signora delle pulizie, affinché realizzassi il mio sogno più grande: ballare.

Se non era per lei, oggi non sarei qua. Vorrei riscattarla per tutti gli anni di sacrifici che ha fatto per me e la danza. Si è tolta il cibo dalla bocca, ha rinunciato a comprarsi i vestiti. Mi diceva: ‘Megan, pazienza se c’è la pasta in bianco. Ciò che conta è che balli’”. Una storia straziante, fatta di sacrifici e dolori, che però non hanno mai allontanato Megan dal suo sogno.