Meghan Markle al settimo cielo: il lieto annuncio si abbatte su Buckingham Palace

Meghan Markle protagonista di un annuncio importante. Un grande momento di gioia si potrebbe scatenare in un vero e proprio incubo.

Si legge Meghan Markle si leggono problemi: l’ex attrice divenuta duchessa di Sussex continua a far parlare di sé per le sue dichiarazioni. Insieme a suo marito, il principe Harry, i due sono costante oggetto di discussione da parte dei tabloid inglesi ed internazionali che seguono ogni loro mossa accusandoli spesso di provocare la Royal Family. In effetti, la situazione tra la coppia e gli Windsor non potrebbe essere che più tesa di così: i media sono certi che le due parti opposte non si parlino ormai più e che Harry non abbia alcuna intenzione di visitare la sua famiglia.

Neanche la scomparsa della regina Elisabetta ha cambiato la triste sorte dei membri reali i quali continuano ad andare avanti per la loro strada ovviamente divisi. Le forti confessioni fatte da Harry in Spare certo non hanno fatto altro che mettere benzina sul fuoco alimentando un astio covato da anni, sin da quando Harry e Meghan avevano deciso di abbandonare i doveri reali e l’Inghilterra per vivere serenamente negli Stati Uniti.

Di sereno, però, da quel gennaio 2020 non c’è stato proprio nulla: anzi, in America Harry e Meghan non hanno perseguito quella tranquillità che tanto desideravano ma hanno cercato di dire sempre la loro verità andando incontro, come previsto, sempre ad una vortiginosa tempesta mediatica.

Meghan Markle è incinta?

Secondo alcune indiscrezioni pare che Meghan Markle possa essere incinta del terzo figlio dopo Archie e Lilibeth. Molti paparazzi credono infatti che alcuni abiti da lei indossati in determinati eventi ufficiali siano la prova schiacciante della gravidanza ma che lei abbia ancora delle riserve nel comunicarlo ufficialmente.

A questo punto, reso noto dell’arrivo di un probabile pargolo nel grembo della Duchessa tutti si domandano se la coppia sarà presente all’incoronazione ufficiale quando Carlo sarà riconosciuto definitivamente in quanto erede al trono e Re. I due coniugi più chiacchierati del mondo si presenteranno?

L’indiscrezione bomba sulla Markle

Stando a quanto si legge da alcune fonti Meghan Markle potrebbe non presentarsi all’evento a cui comunque Harry e consorte sono stati invitati a partecipare. Forse per problemi legati ai pericoli della gravidanza in aereo oppure semplicemente per evitare il clamore mediatico che si soffermerebbe solo su di lei. Eppure, c’è chi crede che la Markle possa fare lo sgambetto a suo suocero, a tutta la Royal family e mostrare il pancione proprio durante l’incoronazione facendo un grosso smacco a re Carlo.

In questo caso, intanto, l’attenzione ricadrebbe sicuramente su di lei e Meghan potrebbe, così, vendicarsi di tutte le angherie subite propria a causa dell’arroganza degli Windsor i quali, però, se si tiene conto delle confessioni fatte sui due coniugi sono stati sempre ostili alla bellissima ex attrice, ora duchessa.