Mare Fuori: il video del provino di Maria Esposito fa discutere, è bufera | VIDEO

Il video del provino di Maria Esposito, l’attrice che interpreta Rosa Ricci in Mare Fuori, sta facendo discutere: ecco cosa è successo.

È una delle protagoniste indiscusse di Mare Fuori 3: anche se compare da una sola stagione, Rosa Ricci – sorella di Ciro – ha fin da subito attirato l’attenzione e conquistato il cuore dei telespettatori.

Interpretata da Maria Esposito, è una ragazza enigmatica: per quanto voglia fare la forte come le è stato insegnato, Rosa ha un cuore tenero che imparerà a valorizzare quando incontra e si innamora di Carmine Di Salvo.

Dietro le sbarre nasce un amore proibito, stile Romeo e Giulietta: i due, infatti, fanno parte di famiglie rivali della malavita di Napoli. Per quanto lei provi a non cascare tra le sue braccia e rispettare il volere del padre, alla fine si lascia andare a quel sentimento.

Mare Fuori: il provino di Maria Esposito

La loro coppia ha appassionato i telespettatori, che ora temono per la vita di uno dei due. Durante l’ultima puntata, infatti, si sente il rumore di uno sparo, ma non si vede chi ha sferrato il colpo, né tantomeno chi sia stato colpito. I protagonisti della scena sono Carmine, Rosa e suo papà, che la costringe a scegliere tra lui e il fidanzato.

Presumibilmente, potrebbe essere sopraggiunta un’altra persona: forse il fratello Ciro Ricci, che si rivelerebbe ancora vivo, o la mamma di Carmine, o qualcun altro ancora. Dobbiamo aspettare la quarta stagione per scoprire cosa sia successo in quella scena.

Maria Esposito, il video lascia i fan a bocca aperta

Tornando a parlare di Rosa Ricci, i fan si sono appassionati molto al personaggio e alla sua storia grazie alla performance dell’attrice, Maria Esposito. Qualcuno rimarrà incredulo, ma Mare fuori ha rappresentato il suo debutto nel mondo della recitazione. Un primo inizio di successo, se si guarda a tutti i complimenti che ha ricevuto e il modo in cui è riuscita a valorizzare Rosa, un personaggio molto complesso.

Pochi giorni fa, Ivan Silvestrini ha pubblicato su Instagram il video del primo provino di Maria Esposito e i fan, ancora una volta, sono rimasti sbalorditi difronte alle immagini: la giovane si è mostrata fin da subito perfetta per ricoprire il ruolo. Dal primo momento è riuscita a vestire i panni di Rosa Ricci in modo eccellente. Dopo quel provino è stata scelta per interpretare la sorella più piccola di Ciro, un personaggio che ha sicuramente segnato un punto di svolta nella serie e dal quale ci si aspetta grandi cose nella quarta stagione.