Mare Fuori 4: addio a due personaggi | Senza di loro non sarà più la stessa cosa

Due personaggi amatissimi, pilastri di Mare Fuori, potrebbero non esserci nella stagione 4: ecco di chi si tratta.

È decisamente la serie tv del momento: Mare Fuori ha fatto breccia nel cuore degli italiani e da quando è uscita sulla piattaforma Rai Play la terza stagione non si parla d’altro. Nel frattempo, il 22 marzo verrà trasmessa l’ultima puntata di stagione anche su Rai 2, dove ci si aspetta una sorpresa. Tanti credono che verranno aggiunti 3 minuti extra che sveleranno chi ha sparato nella scena finale.

Ad aver appassionato i telespettatori è stata sicuramente la trama, che riflette uno spaccato sociale importante e molto presente nella società. La serie tv firmata Rai percorre la vita di giovani adolescenti nel carcere minore di Napoli: dietro le sbarre cercano di rompere gli schemi, liberarsi dei loro demoni e guadagnarsi la propria libertà.

Tra i personaggi più amati rientrano sicuramente Carmine di Salvo e Filippo Ferrari, i due protagonisti che, sebbene inizialmente sembrino essere così distanti, alla fine si scoprono più simili che mai, diventando grandi amici.

Mare Fuori 4, due personaggi non ci saranno più

Il cast è composto da giovanissimi attori che hanno stretto un bellissimo rapporto: alcuni sono grandi amici, come Massimiliano Caiazzo e Nicolas Maupas, altri invece sono davvero fidanzati. Ognuno è importante a modo suo e svolge un ruolo fondamentale, per questo ci si augura che nessuno di loro manchi nella prossima stagione. Purtroppo, però, l’indiscrezione che circola in queste ore racconta un’altra storia.

I protagonisti indiscussi di Mare Fuori sono Carmine e Filippo: al loro fianco ci sono sempre due grandi amici, Pino ‘o pazzo (interpretato da Artem Tkachuk) e Cardiotrap (Domenico Cuomo). Il primo è molto legato a sua mamma e ama i cani: in carcere imparerà ad amare anche una ragazza, Kubra. Cardiotrap, invece, è un grande appassionato di musica e sviluppa la sua passione proprio in carcere grazie all’aiuto di Filippo.

L’indiscrezione bomba rattrista i fan

A preoccupare i fan sono le indiscrezioni che circolano sul web nelle ultime ore, secodo le quali Massimiliano Caiazzo (Carmine in Mare Fuori) e Nicolas Maupas (Filippo) potrebbero non partecipare più alla prossima stagione di Mare Fuori per via di alcuni impegni lavorativi.

In realtà, non c’è da preoccuparsi: a scatenare la notizia è stato un video condiviso dal regista, ma si tratta di immagini davvero molto vecchie, quindi di repertorio. Sappiamo che la presenza di entrambi è stata confermata anche per Mare Fuori 4: non è noto se avranno un ruolo marginale, ma di certo non sono fuori dal set.