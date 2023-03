“Daredevil: Born Again”: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

Su grande richiesta dei fan di Daredevil è in arrivo Daredevil: Born Again, una nuova serie sul supereroe Marvel tanto amato.

I fan non potrebbero essere più contenti dopo l’annuncio della serie Daredevil: Born Again, che vedrà nuovamente Charlie Cox nei panni del supereroe Matt Murdock imbarcarsi in avventure completamente nuove. Il cameo dell’attore in Spider-Man: No Way Home aveva fatto ben sperare, e in effetti le preghiere dei fan sono state ascoltate e risposte.

Anche Vincent D’Onofrio, interprete di Kingpin, e Elden Henson, interprete di Foggy Nelson, si erano fatti rivedere in due degli ultimi prodotti Marvel, rispettivamente in Hawkeye e in She-Hulk, prospettando così un ritorno in grande stile di tutta la cricca di Daredevil. Alla fine la notizia è stata confermata e la Marvel produrrà una nuova serie del supereroe.

Le menti dei fan si affollano di decine di domande mentre aspettando con trepidazione di sapere qualcosa in più sulla data di uscita della serie. Dopo la conclusione delle tre stagioni del filone originale, è tempo che il supereroe torni di nuovo a combattere. La nuova serie si prospetta molto diversa dalle precedenti e ha già creato aspettative molto alte nei fan.

Trama e cast

La nuova serie di Daredevil ha una caratteristica particolare che forse non tutti hanno colto: si tratta di un prodotto completamente nuovo rispetto alle altre tre stagioni che conosciamo molto bene. Come lo stesso Cox ha avuto modo di spiegare in alcune interviste, il personaggio sarà rivisitato in un’ottica di “cinematic universe”, calandolo negli eventi che hanno scosso gli Avengers. Una sorta di “reboot”, quindi, ma con elementi del tutto nuovi per il supereroe.

Per quanto riguarda il cast, oltre ai personaggi principali sappiamo che tornerà anche Jon Bernthal nei panni di The Punisher. Altri membri del cast già confermati sono Margarita Levieva, Sandrine Holt e Nikki M. James. Secondo alcune voci, Holt dovrebbe interpretare la moglie di Kingpin al posto di Ayelet Zurer.

Data di uscita di Daredevil: Born Again

Veniamo ora alle cose davvero importanti: quando uscirà la nuova serie tv di Daredevil? I fan non vedono l’ora di sapere quanto dovranno aspettare per le prime puntate che, come qualcuno forse saprà già, saranno 18: Daredevil: Born Again è stata già etichettata come miniserie da Disney, nonostante il numero di episodi non esattamente ridotto.

Non c’è ancora una data di uscita certa: le riprese devono ancora cominciare e probabilmente avranno inizio nel corso del 2023. La produzione è già al lavoro e ben presto si avranno notizie più certe. Ciò detto, la nuova serie non arriverà sulle piattaforme di streaming prima del 2024.