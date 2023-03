In John Wick 4 ci sono delle scene post credit? Ecco sappiamo sul futuro della saga

John Wick 4 è finalmente in sala e include una scena dopo i titoli di coda che ci rivela qualcosa sul futuro del franchise.

John Wick 4 segna un ulteriore successo della saga action più amata degli ultimi venti anni. Nonostante sia nelle sale da solo ventiquattro ore, è già circondata da un passaparola molto benevolo e da un’ottima critica. Le perplessità più grandi riguardavano le quasi tre ore di durata, che lo rendono il John Wick più lungo, e potevano far pensare ad un ritmo indeciso e a momenti più deboli o vuoti rispetto ad altri. Questi dubbi sono stati però spazzati via da un’azione frenetica e una storia che, sebbene lineare, porta a casa il risultato.

Come pubblico siamo ormai abituati a vedere i titoli di coda e sperare nella presenza di qualche scena extra che ci riveli qualcosa riguardo progetti futuri, specialmente per quanto riguarda saghe e franchise molto estese. Anche John Wick 4 ha deciso di adottare il trend lanciato dall’MCU ed includere una scena post-credits che i fan non possono farsi sfuggire. Le notizie per il futuro del franchise erano già frizzanti e sono ora cementate dalla suddetta scena.

Cosa c’è in cantiere per John Wick?

La notizia di un quinto film non prende nessuno alla sprovvista, dato che era nell’aria fin da quando John Wick 4 era in produzione. Si parlava infatti della creazione parallela di entrambi i capitoli prima che Lionsgate decise di concentrare gli sforzi solo sul quarto film. John Wick 5 dunque ci sarà, ma sia il regista Chad Stahelski che Keanu Reeves hanno dichiarato di voler riprendere fiato ed esplorare nuovi progetti prima di tornare alla saga.

Il rinvio di John Wick 5 non significa però che l’intera operazione si fermerà. Già erano noti svariati dettagli circa Ballerina, il film spin-off incentrato sulla killer ballerina Rooney, apparsa in John Wick 3 – Parabellum dove era interpretata da Unity Phelan; quest’ultima sarà sostituita da Ana de Armas per il film che porterà la firma registica di Len Wiseman. Nel cast anche Keanu Reeves, Ian McShane, Angelica Huston, Norman Reedus, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno e il recentemente scomparso Lance Reddick.

Inoltre quest’anno arriverà un altro progetto satellite, la miniserie The Continental, ambientata negli anni ’70 e che vedrà un giovane Winston Scott entrare in possesso dell’Hotel Continental e istituirlo come luogo sicuro per il gruppo di assassini che abbiamo imparato a conoscere. Il giovane Scott sarà interpretato da Colin Woodell, ed il cast comprende anche Mel Gibson, Ayomide Adegun, Peter Greene, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada​​​​​​​ e Nhung Kate.

Quando rivedremo Baba Yaga?

Numerosi annunci, date e nomi possono finire per risultare confusionari. Con John Wick 4 si è chiuso un primo ciclo del franchise che ha messo il focus solo sul grande schermo e sul nostro Baba Yaga, i suoi alleati e i suoi nemici. D’ora in avanti si aprono molte strade che trovano in The Continental e Ballerina degli apripista: la miniserie arriverà nel 2023, mentre il film non ha ancora una data di rilascio fissata; in quest’ultimo rivedremo John, Winston e Charon in quanto sarà ambientato fra John Wick 3 – Parabellum e John Wick 4.